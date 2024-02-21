高雄超狂郵差駕郵務車違規逆向行駛又紅燈右轉 最重可罰4200元

民眾目擊高雄超狂郵差駕郵務車執行公務，違規逆向行駛又紅燈右轉。（擷取自社會事新聞影音）

2024/02/21 11:51

首次上稿：11:22

更新時間：11:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄郵局1名黃姓郵差被民眾直擊駕駛郵務車執行公務，行經鳳山區福誠三街違規逆向停車、行駛又紅燈右轉，影片在網路上流傳，鳳山警方今表示，將依違反道路交通管理處罰條例開罰，最重可罰4200元；高雄郵局今致歉表示，黃姓郵差貪圖方便違反規定，將懲處要求改善，懲處至少申誡以上，將交由委員會決議，並加強員工教育，務必遵守交通規則。

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網路社群「社會事新聞影音」今流出一段影片，高雄郵局1名郵差昨駕駛郵務車執行公務，行經鳳山區福誠三街之際，當著騎單車與步行民眾面前，違規逆向行駛，跨越雙黃線，穿越車道到對向，又違規紅燈右轉離去，民眾PO文直擊超狂郵差執行公務，違規逆向停車、逆向行駛，還闖紅燈，直呼誇張！

鳳山警分局今表示，依據道路交通管理處罰條例第45條1項3款「汽車駕駛人，不依規定駛入來車道」、第53條2項「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口紅燈右轉者」，均可處600元至1800元罰鍰，以及第55條1項4款「汽車駕駛人不依順行方向臨時停車」，可處300元至600元罰鍰。

警方表示，尚未接獲相關檢舉及報案，經檢視民眾檢舉提供相關影像，認定違反道路交通管理處罰條例，總計可開罰1500至4200元，呼籲民眾駕車應確實遵守交通規則，以免危害自身及其他用路人的行車安全。

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