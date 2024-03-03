兒子作勢揮打老爸、老爸恫嚇「找人斷你手腳」 各判拘役10天

苗栗地方法院審理，認父子倆皆犯恐嚇危害安全罪，各判處拘役10天。 （資料照）

2024/03/03 14:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一對父子，因家務細故互生不滿，兒子持手機作勢欲揮打老爸，老爸恫嚇兒子「找人讓你斷手斷腳」，父子倆鬧上警局並都稱受對方恐嚇、心生畏懼，相互提出告訴。苗栗地方法院審理，認父子倆皆犯恐嚇危害安全罪，各判處拘役10天。

這對父子於去年6月25日下午3點20分許，在住家因家務細故而互生不滿。爸爸對兒子口出穢言，兒子聽了持手機作勢欲揮打爸爸；爸爸不甘示弱，拿起手機撥打並恫嚇兒子「找人讓你斷手斷腳」。父子倆鬧上警局，並都稱受對方恐嚇、心生畏懼，皆堅持對對方提出告訴，警方依法將2人函送苗栗地方檢察署偵辦。

請繼續往下閱讀...

兒子否認持手機作勢毆打爸爸，辯稱他是要錄影來佐證爸爸恐嚇他；爸爸也否認恐嚇，辯稱，他電話根本沒有打通，沒有要叫人來斷兒子手腳。但檢察官依據兒子手機錄影影像，認父子倆皆涉犯恐嚇危害安全罪嫌，將2人起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

苗栗地方法院審理，認父子倆皆犯恐嚇危害安全罪，經審酌父子雙方不思以理性方式處理家務糾紛，相互恐嚇，使彼此心生畏懼，情緒管理及自我控制能力均不佳，實不足取，兼衡犯罪之動機、目的、手段、情節、彼此之關係及犯後態度等一切情狀，各判處拘役10天，如易科罰金，以1千元折算1日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法