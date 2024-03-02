中國進口刷具變「溏心蛋」 闖關及時被攔下

台北高等行政法院駁回江男告訴。（資料照）

2024/03/02 22:04

〔記者吳政峰／台北報導〕江姓男子申報從中國輸入「刷具」，關務署台中關人員察覺有異並開箱查驗，赫見內裝應主動申報檢疫的「溏心蛋」及「通用營養土」，當場移送台中地檢署偵辦，避免未檢疫物品闖關，成為國內動植物防疫工作的破口。

全案緩起訴後，農業部動植物防疫檢疫署再依動物傳染病防治條例裁罰江男5萬元，扣抵緩起訴處分金1萬元，應繳納4萬元。江男不服，興訟要求折抵2萬元，日前被台北高等行政法院地方行政訴訟庭駁回。

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江男2022年6月24日委請報關行，向台中關申報輸入「刷具」1批，經台中關人員儀檢有異，會同報關業者現場人員開箱查驗，發現內裝應主動申報檢疫來自中國輸入的「溏心蛋」（淨重0.5公斤）及「通用營養土」（淨重2.35公斤）。

動植物防疫檢疫署台中分署通知江男陳述意見後，移送台中地檢署偵辦，檢察官給予緩起訴處分，期間為1年，應向公庫支付緩起訴處分金1萬元。

動植物防疫檢疫署審認溏心蛋、通用營養土屬應申請檢疫的動植物產品，江男卻未依規定申請檢疫，已違反動物傳染病防治條例第34條第1項，及植物防疫檢疫法第17條第1項規定，裁處罰鍰5萬元，並依行政罰法第26條第3項規定，扣抵緩起訴處分金1萬元，應繳納罰鍰4萬元。

江男不服，主張老婆使用他的帳號在淘寶網購買該物品，老婆也向檢察官坦承為實際購買人，夫妻倆經檢察官為緩起訴處分，分別繳納緩起訴處分金1萬元，共計2萬元，惟動植物防疫檢疫署僅抵扣緩起訴處分金1萬元，有違比例原則。

法官指出，江男與其妻均為違反動物傳染病防治條例的刑事案件被告，經檢察官諭知，自緩起訴處分確定之日起6個月內，「各」向公庫支付緩起訴處分金1萬元。

但本件違反行政法上義務的違章行為人，僅有江男1人，夫妻倆在法律上既屬不同之權利主體，動植物防疫檢疫署對江男裁處罰鍰5萬元，並抵扣其已支付的緩起訴處分金1萬元，自無違誤。

法官認定裁罰未違反比例原則，日前駁回江男告訴，並諭知江男若因經濟狀況，無法一次繳清全部罰鍰，得以書面敘明理由，檢具相關證明文件，申請分期繳納罰鍰。

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