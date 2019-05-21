夾帶7顆紫藍金剛鸚鵡蛋 判刑罰錢

2019-05-21

〔記者蔡清華／高雄報導〕游姓女子去年夾帶7顆鳥蛋闖關被查獲，這些鳥蛋來頭不小，竟是世界瀕臨絕種的「紫藍金剛鸚鵡」受精卵，成鳥黑市價從數十萬到上百萬元，事後她委請3名律師辯護，橋頭地方法院仍以觸犯動物傳染病防治條例判她3月、緩刑3年，罰款9萬元。

成鳥黑市價炒到上百萬

判決指出，游女在南美巴拉圭取得紫藍金剛鸚鵡受精卵7顆，她將這些鳥蛋以衛生紙包裹，再裝入不織布化妝包中，去年11月23日飛抵桃園國際機場，入境時被稽查人員查獲，海關除依法究辦，鳥蛋全數銷毀。

名列世界瀕臨絕種鳥類

紫藍金剛鸚鵡名列世界瀕臨絕種鳥類，是金剛鸚鵡屬中體型最大的，體長可達1米，羽毛接近靛藍色，主要分布於南美洲巴西南部、玻利維亞東部及巴拉圭北部，在熱帶雨林及棕櫚沼澤可見其身影。

紫藍金剛鸚鵡生性聰慧，深受寵物飼養者喜愛，也成寵物市場獵逐的對象，成鳥黑市價被炒作到數十萬甚至上百萬台幣，但盜獵對野生鸚鵡數目造成嚴重威脅。

「里約大冒險」動畫主角

紫藍金剛鸚鵡稀有與可愛的模樣，2011年被美國藍天工作室，製作成3D動畫音樂喜劇電影「里約大冒險」中的主角阿藍和珠兒，躍上大銀幕。

桃園機場前年也查獲林姓女子自巴拉圭，購買托哥巨嘴鳥、綠翅金剛鸚鵡、紫藍金剛鸚鵡等稀有動物的受精卵共45顆，以衣物、衛生紙包裹遮掩，放在手提行李中企圖闖關。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法