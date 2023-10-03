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美國郵寄「毒奶粉」難逃雷射電眼 關警合作擋安毒闖關

刑事局查獲從美國寄來的一箱安毒奶粉，上面還有嬰兒衣服掩飾。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局查獲從美國寄來的一箱安毒奶粉，上面還有嬰兒衣服掩飾。（記者姚岳宏翻攝）

2023/10/03 15:29

〔記者姚岳宏／台北報導〕財政部關務署台北關攔查一件來自美國的可疑國際快捷包裹，內裝10罐奶粉，上面還蓋著一件嬰兒衣服，海關認可疑，利用「拉曼毒品偵測儀」確認研判可能是毒品，通報刑事警察局偵三大隊偵辦，確認每罐奶粉均夾藏約1公斤的第二級毒品安非他命，共10公斤安毒，警方趁蕭姓男子收貨時逮人，循線另逮第二層收貨方陳姓男子，正擴大追查幕後操縱的金主。

據指出，我國海關為防範毒品及其他可用於製毒之先驅原料走私入境，自2013年起陸續購置手持式拉曼毒品偵測儀，在關員發現可疑貨物或郵包時，能第一時間初步判定來貨成分；該類偵側儀是以拉曼雷射（Raman laser）照射待測物質後，將其拉曼光譜（Raman spectra）與偵測儀內建資料庫比對，可確認物質成分。

警方調查，包裹夾藏的安非他命毒品，皆為米黃色的細緻粉末，與坊間一般奶粉極其相似，有別於一般常見的白色晶體，如非利用科技儀器分析，光從外觀實難以辨認；以目前末端安毒價約2千元計算，10公斤毒品約兩百萬元，警方研判這批安毒粉末，可能是拿來製造等級較高的毒品咖啡包。

警方專案小組詳細監控追緝，先到桃園龜山區逮捕收貨的35歲蕭姓男子，循線拘提第二層收貨的28歲陳姓男子到案，詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例將蕭、陳2嫌移送偵辦，法院裁定羈押。

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刑事局查獲從美國寄來的一箱安毒奶粉。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局查獲從美國寄來的一箱安毒奶粉。（記者姚岳宏翻攝）

奶粉罐裡是研磨極為細緻的安毒。（記者姚岳宏翻攝）

奶粉罐裡是研磨極為細緻的安毒。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局查獲從美國寄來的一箱安毒奶粉。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局查獲從美國寄來的一箱安毒奶粉。（記者姚岳宏翻攝）

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