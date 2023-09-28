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3歲稚女進分局找製毒父 警方貼心為他卸手銬

吳姓男子搜刮十萬顆感冒藥製毒。（民眾提供）

吳姓男子搜刮十萬顆感冒藥製毒。（民眾提供）

2023/09/28 22:36

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子搜刮十萬顆感冒藥提煉麻黃素製作安毒，警方攻堅時赫見三點五公斤的安毒，以及液態安毒八十八公斤，警方將他帶回警分局後，通知吳男的未婚妻，他三歲的女兒跑進偵查隊，拉著吳男想往外走並問：「爸爸你在這裡幹嘛？」吳男苦笑回「爸爸在忙」，訊後警方在今天將吳男依法移送。

30歲的吳男曾有販毒紀錄，他因涉他案未開庭遭通緝，自稱今年6月被通緝以後才開始搜刮感冒藥提煉麻黃素，警方從另一件製毒工廠的線索中發現，他可能把安定區一處民宅當製毒工廠，同時警方獲得情報，吳男要趕在中秋、雙十連假大量出貨，因此27日清晨開始攻堅。

兩層樓的民宅只有吳男一人，安毒成本高達400萬元，如果警方沒有即時抓到他，這些毒品可能就會流入黑市，由於證物很多，警方在27日晚上先讓吳男在拘留室度過一晚，到今天才製作筆錄。

吳男的未婚妻帶著女兒到偵查隊，吳的女兒蹦蹦跳跳走進偵查隊，看到沒有穿制服的刑警就自我介紹今年三歲，並說她要來找吳男回家，警方見狀急忙把吳男的手銬卸下，他看到女兒苦笑說，他要忙一下；吳男做完筆錄後向警方說，因為都在走不歸路，沒與未婚妻辦結婚，希望在移送前能在分局辦理結婚登記。

不過刑事訴訟法規定檢察官與警方在案件偵查中共用24小時，因時間緊迫警方未答應吳男在分局結婚，只是鼓勵他出來後隨時能跟未婚妻結婚，別再做壞事。

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