廢棄消防水帶搖身一變成為假人 發揮殘餘價值淋漓盡致

澎湖消防局白沙消防分隊發揮巧思，將廢棄水帶搖身一變成為假人訓練器材。（澎湖縣消防局提供）

2024/03/02 10:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕火災現場消防人員使用水帶鋪設水線，因地面凹凸不平，加上險惡的火場環境中，高壓充飽水的水帶可能遭救災現場尖銳的掉落物劃破，因此破損率極高，消防員除想方設法補救外，對於不堪使用的水帶，澎湖縣政府消防局第二大隊白沙消防分隊發揮巧思，將報廢水帶化身為假人，進行模擬搶救訓練，讓殘餘價值發揮到淋漓盡致。

消防水帶是20公尺，分成2.5吋、1.5吋大小，水帶未充水前，2.5吋約8公斤重，1.5吋約5公斤重。每當水帶出現小洞、磨損及割破等情況時，就須立即止漏或汰換，以確保救災水源供應無虞。消防人員在每次火警結束後，都會仔細檢查每條水帶，並將破損不堪使用水帶進行汰舊換新。

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澎湖縣政府消防局第二大隊白沙分隊，將已報廢汰除水帶進行剪裁，製作出高約175公分、重約55公斤且與成年人體重相當之假人，作為平時訓練及災害搶救演練時的器材，藉以模擬傷患在無意識的情況下，訓練救災人員的搬運技巧，也可依照訓練需求增減重量，以供平時訓練時能加以活用，不僅讓破損水帶有了新用途，也替分隊省下一筆花費。

澎湖縣政府消防局表示，在消防搶救訓練中，時常需利用專業假人進行情境模擬，但專業假人「傑克」動輒萬元且損耗高、數量又少，因此同仁在訓練之餘發揮巧思，運用破損水帶製作出與成年人體型相當之假人，不僅能物盡其用也能達到教育訓練目的，提升消防人員的本職學能，強化人命救援效能。

消防員利用廢棄水帶假人，模擬火場救人訓練。（澎湖縣消防局提供）

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