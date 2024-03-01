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慘！提供網路帳戶卻沒借到錢 外送員須坐牢半年再賠290萬

陳姓外送員沒借到錢，反而被判刑6月，還要再賠兩位被害人共290萬元。圖為示意圖，警方抓詐欺車手畫面，與本案無關。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

陳姓外送員沒借到錢，反而被判刑6月，還要再賠兩位被害人共290萬元。圖為示意圖，警方抓詐欺車手畫面，與本案無關。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

2024/03/01 16:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市從事外送員的陳姓男子缺錢，他見到貸款小廣告，與自稱是「冠冠」的騙徒接洽，對方宣稱要提供網路銀行帳戶與密碼，還要把每日轉帳限額提高至1200萬元，陳男傻傻配合，一陣子瞎操作，錢沒借到，自己反而淪為洗錢詐欺的人頭帳戶，共有10名投資詐騙被害人，把1860萬餘元匯款至陳男帳戶內，陳男不但被判刑6月，併科罰金4萬元，得入獄蹲苦窯，且已有4名被害人提出損害賠償之訴，法院判決應如數賠償其中2人各60萬與230萬元，合計290萬元，其餘審理中。

判決書指出，高職畢業從事外送員工作的陳男，2023年9月缺錢，他透過通訊軟體，找到未曾謀面、暱稱「冠冠」的陌生人辦貸款，對方宣稱要先告知網路銀行的帳戶與密碼，還要把每日匯款限額增至1200萬元，他照辦之後，陸續有10人受投資詐騙，把總計1860餘萬元匯款到陳男帳戶內，這些錢很快被詐欺集團轉走或領光。

法院審理時，陳男宣稱想借錢，「冠冠」說要提供網路銀行帳號與密碼才會放款，還說帳戶可以用於投資，叫他把每日網銀轉帳額度提高到1200萬元，他雖不知原因，但他認為自己帳戶沒錢，「我不擔心他（冠冠）把錢提走」，沒想到提高轉帳限額才3天，銀行就通知他帳戶被警示凍結，他聯繫「冠冠」無回應，「我也是被騙的」。

法官認為他為獲取貸款，輕率交付網路銀行帳號及密碼，主觀上已有幫助「冠冠」不法使用帳戶的心態，依幫助犯洗錢防制法的洗錢罪，判處6月徒刑，未宣告易科罰金與緩刑，併科罰金4萬元確定。

民事部分，已有4名被害人提出刑事附帶民事訴訟，索賠所有失金，其中，損失各230萬元與60萬元的謝姓婦人、陳姓男子，台中地方法院先行審理，陳男都沒有出庭，也沒有提出書面答辯，台中地院判決他應賠償兩人的全數損失，合計290萬元，可上訴。

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