帳戶供詐欺集團洗錢 他要坐牢還判賠533萬

林男提供帳戶幫助詐欺集團行騙、洗錢，被橋頭地院判囚定讞，並賠償5百多萬元。（記者鮑建信攝）

2024/02/06 08:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓男子涉嫌提供帳戶，幫助詐欺集團行騙林姓被害人等6人共8百多萬元，被橋頭地院依違反洗錢防制法等罪，判處有期徒刑5月定讞，另民事庭則判他賠償533萬元。

判決書指出，2021年7月7日前，被告林男在高雄市前鎮區高雄銀行草衙分行，將其所申辦帳戶存摺、提款卡、密碼及網路銀行帳戶、密碼，提供予詐欺集團成員並自稱「薛威志」成年男子使用。

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同年7月26日上午至8月4日下午，「薛威志」等詐欺集團成員，涉嫌假藉投資股票等手法，利用林男帳戶行騙、洗錢，共有林姓、蔡姓、羅姓、梅姓、藍姓和許姓等6人受害，被騙金額共8百多萬元。

案經林女等人報警調查，辦案人員循線查獲林男，依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌，函送橋頭地檢署偵辦、起訴，並聲請簡易處刑，地院簡易庭則判處他有期徒刑5月，併科罰金2萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

檢方指林男迄今未道歉，又分文未賠償，原審量刑太輕，無法產生警惕作用，上訴要求從重改判，被簡易上訴庭駁回並定讞。

至於附帶民事求償部分，只有許姓、蔡姓和藍姓等3人提告，地院民事庭判決林男應共賠償533萬元，仍可上訴。

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