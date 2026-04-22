賴清德出訪受阻 外媒揭中國「債務勒索」：非洲3國被迫卡死台專機

總統賴清德。（資料照）

總統賴清德出訪史瓦帝尼計畫因飛航許可遭撤而暫緩，引發國際輿論譁然。外媒分析指出，中國正透過「債務減免」為籌碼，強迫非洲國家介入兩岸政治，此舉被視為北京對主權國家內政的公然干預。

《路透》報導，塞席爾、模里西斯與馬達加斯加在最後一刻取消飛航許可，顯示北京對台灣的外交圍堵已從「邦交國爭奪」升級至「航道使用權封鎖」。報導分析，這類針對元首專機的攔阻行動在國際慣例中極為罕見，正引起理念相近國家的警戒。

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這項外交封鎖的核心在於金錢與主權的交換。美國財經媒體《彭博》引述消息人士說法指出，中國近期以「撤銷鉅額債務豁免」為要脅，迫使財政吃緊的非洲島國服從其政治意圖。

分析指出，這種「債務外交」的勒索機制，讓開發中國家在經濟壓力下，不得不破壞國際民航合作的既有準則。這代表北京已具備透過經濟槓桿，實質操控第三國對台政策的能力。

《法新社》則聚焦於此舉對區域穩定的衝擊。報導引述國安分析家觀點提到，北京選在賴清德出發前夕動手，旨在測試各國對「經濟脅迫」的忍受底線。

報導指出，雖然賴清德出訪暫緩，但此舉反而激起國際社會對台灣「生存空間」的同情與討論。文中強調，這種粗暴的攔阻方式，正讓更多國家重新評估與中國合作的信譽風險。

《路透》引述我國官員說法指出，政府目前正與理念相近國家保持溝通，評估未來執行外交任務的航線備案。分析家向《法廣》（RFI）表示，北京此舉雖對特定島國施壓奏效，但長期而言，這種將經濟援助「武器化」的作法，被認為可能導致中國在國際民航秩序中的信譽進一步下滑。

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