為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    黎巴嫩準備與以色列談判 黎總理強調不畏真主黨

    2026/04/22 10:20 編譯謝宜哲／綜合報導
    黎巴嫩總理薩拉姆21日與法國總統馬克宏在巴黎會晤，並表示黎巴嫩不會被真主黨嚇倒。（美聯社）

    黎巴嫩總理薩拉姆21日與法國總統馬克宏在巴黎會晤，並表示黎巴嫩不會被真主黨嚇倒。（美聯社）

    黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）21日表示，政府不尋求與伊朗支持的真主黨對抗，但也不會被嚇倒。政府在準備與以色列進行直接對話，以結束衝突。

    根據《路透》報導，薩拉姆與法國總統馬克宏21日在巴黎會晤，探討如何增強黎巴嫩在未來可能與以色列進行直接談判時的籌碼。美國將於23日主持以色列和黎巴嫩之間的會談。

    薩拉姆稱「我們不畏懼真主黨，將繼續沿著這條道路前進。我們堅信外交不是軟弱表現，而是負責任的行為，我們會竭盡所能，恢復國家主權並保護人民。」

    薩拉姆指出，政府不尋求與真主黨對抗，但也不會被真主黨嚇倒。

    馬克宏說當務之急是結束戰爭，確保未來的穩定，並承諾協助黎巴嫩當局做好談判準備。

    目前以色列軍隊佔領了黎巴嫩南部腹地，旨在建立1個緩衝區，以保護以色列北部免受真主黨襲擊。真主黨則表示，它保留著「抵抗」以色列佔領的「權利」。

    值得注意的是，黎巴嫩2025年曾表示將解除真主黨武裝，但其軍隊因擔心引發內部緊張局勢而行事謹慎。對此美國和以色列批評黎巴嫩行動不夠迅速。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播