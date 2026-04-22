黎巴嫩準備與以色列談判 黎總理強調不畏真主黨

黎巴嫩總理薩拉姆21日與法國總統馬克宏在巴黎會晤，並表示黎巴嫩不會被真主黨嚇倒。（美聯社）

黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）21日表示，政府不尋求與伊朗支持的真主黨對抗，但也不會被嚇倒。政府在準備與以色列進行直接對話，以結束衝突。

根據《路透》報導，薩拉姆與法國總統馬克宏21日在巴黎會晤，探討如何增強黎巴嫩在未來可能與以色列進行直接談判時的籌碼。美國將於23日主持以色列和黎巴嫩之間的會談。

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薩拉姆稱「我們不畏懼真主黨，將繼續沿著這條道路前進。我們堅信外交不是軟弱表現，而是負責任的行為，我們會竭盡所能，恢復國家主權並保護人民。」

薩拉姆指出，政府不尋求與真主黨對抗，但也不會被真主黨嚇倒。

馬克宏說當務之急是結束戰爭，確保未來的穩定，並承諾協助黎巴嫩當局做好談判準備。

目前以色列軍隊佔領了黎巴嫩南部腹地，旨在建立1個緩衝區，以保護以色列北部免受真主黨襲擊。真主黨則表示，它保留著「抵抗」以色列佔領的「權利」。

值得注意的是，黎巴嫩2025年曾表示將解除真主黨武裝，但其軍隊因擔心引發內部緊張局勢而行事謹慎。對此美國和以色列批評黎巴嫩行動不夠迅速。

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