稱「辣椒水事件」民眾黨自導自演 黃智賢：小小爛黨整天搞一堆破事

黃智賢批評「辣椒水事件」整件事就是民眾黨自導自演，強調民眾黨「小小一個爛黨，整天都是他們搞出來的破事爛事」。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲在逢甲夜市遭噴辣椒水一案，案情在20日水落石出，是台中市第六分局長周俊銘因罐體破裂「試噴」釀禍。不過台中西屯區市議員參選人劉芩妤20日上節目時仍聲稱「為何不能懷疑分局長是青鳥」，還將「該負責的首長」矛頭指向總統賴清德，引發輿論批評。名嘴黃智賢批評整件事情就自導自演，強調民眾黨「小小一個爛黨，整天都是他們搞出來的破事爛事」。

針對「辣椒水事件」，黃智賢21日在YouTube直播表示這就是在自導自演，說好的機車雙載在噴呢？民眾黨是言之鑿鑿地說這個志工「他親眼看到有人在噴，還一個騎機車雙載的」，但警察局長說他是在夜市入口噴，夜市裡面沒有機車，這樣不是在謊報、亂報、自導自演嗎？黃質疑，今天警察是說朝地上噴，民眾黨說兩個人朝你們噴，誤導所有的網路跟媒體，說是柯文哲被辣椒水攻擊，從頭到尾都沒有攻擊，更沒有對柯文哲攻擊好嗎？還不道歉嗎？

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黃智賢也點名劉芩妤：「那個要選台中市議員那個姓劉的，得意洋洋『賺一波流量』，我告訴你們台中人如果選這種人當市議員你們就完了，他是會說謊、造謠、帶風向、圖利自己的，他的所言所行、所作所為非常可議，他昨天還上一檔政論節目，已經知道分局長在地上噴，他竟然說『誰知道他是不是青鳥？』、『來攻擊我們的就是討厭我們的人嘛』。」

黃智賢批評，分局長是「攻擊地面」，他的動作還比較像「噴地上有蟑螂」，憑什麼說分局長是青鳥？這不是自導自演的話，什麼叫自導自演，這不是謊報、濫報、亂報，還死不認錯、造謠抹黑，製造台灣社會對立嗎？

黃智賢指出，整件事情沒有攻擊、沒有騎機車的人、沒有對柯文哲噴，整件事是個天兵的分局長拿辣椒水朝地上噴，路人起碼幾百人、攤販都沒事，只有柯文哲旁邊的女生在咳，柯文哲本人咳個幾聲，然後「離辣椒水比較近的陳清龍全程在吃地瓜球」。

黃智賢直言：「從頭到尾誰得利，就民眾黨，小小一個爛黨，佔據了台灣每一天每一天都是他們搞出來的破事爛事，但是此風不可長，我認為警政署長、內政部長都應該查清楚，不要讓台中市警局自己查，一定要有外部單位來查。」

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