拆公館圓環釀中永和塞車惹怨 李四川：改善後交通事故減少51％

國民黨新北市長參選人李四川（中）表示，公館圓環改善之後，交通事故減少51%。（圖由李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川在擔任台北市副市長期間，推動公館圓環拆除，新北市民抱怨改建後造成中、永和地區塞車。李四川今天（22日）發布影片表示，從去年10月份到現在，公館圓環改善以後，交通事故減少51%。

李四川今天在臉書PO文表示，政治口水怎麼吵，都不如一條安全回家的路。公館圓環事故率降51%，不是為了數字好看，是為了讓每天5000台機車過橋的中永和鄉親，不用在那個路口受傷。

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李四川在影片中指出，早上7點到9點，騎摩托車從永福橋下去、從福和橋下去，總共將近5000輛機車，如果能夠減少一半的交通事故，就是為家庭帶來平平安安，他將秉持讓大家每天快快樂樂地出門、平平安安回家的精神，來打拚新北市。

他還開玩笑說，這1個月已經知道怎麼樣變年輕、變美，裡面的祕密就是跟大家一起為新北市來打拚，再次拜託大家幫他拉票，讓他年底回到新北市，和大家一起來努力。

李四川競選辦公室表示，「工程川說」是李四川推出的全新短影片系列，由李四川親自上陣，透過行程走訪與第一人稱敘述，分享他對城市建設的觀察與規劃。系列名稱「工程川說」，諧音為「工程穿梭」與「工程傳說」，希望帶網友穿梭城市空間，聽一段關於川伯談建設的傳說。

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