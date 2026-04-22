國民黨高市議員三民區初選結果揭曉 73歲童燕珍贏了

童燕珍（左）與孫健萍（右）握手象徵團結。（記者葛祐豪攝）

國民黨高市議員第七選區（三民區）從4月19日起進行初選民調，兩位競爭者為前資深議員童燕珍與中央委員孫健萍，市黨部今（22）日公布結果，捲土重來的老將童燕珍以極大差距，擊敗國民黨中常委孫健萍，成為國民黨該區第三席。

國民黨高雄市議員第七選區（三民區）原預計提名3席，共有現任議員黃柏霖、黃香菽，及捲土重來的童燕珍、中央委員孫健萍等4人完成登記。依黨內選舉辦法，由另外2位非現任同志，依相關辦法爭取第3席提名席次。經邀集孫健萍、童燕珍召開協調會，共同決議將以電話民調進行初選，於4月19至21日進行民調作業。

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市黨部今天上午公布民調結果，根據兩家民調公司tvbs、全國公信力民調公司的平均，童燕珍為82.821、孫健萍經3成加權後為22.332，差距相當大。

73歲的童燕珍自2002年起參選高雄市議員從未敗戰，創下5連霸紀錄，曾任國民黨高雄市議會黨團總召，用心推廣幼教服務，但於2022年競選連任失利。此次捲土重來，將代表國民黨在三民區爭取第三席。

52歲的孫健萍是國民黨中央委員會第21屆第二任中央常務委員，曾任中華民國社會服務協會理事長、公民正義聯盟（反反服貿白衫軍）總召集人，曾於2022年宣布投入高雄市長選舉，爭取國民黨黨內提名未果。他坦言才遷戶籍1個月，要打贏20幾年在地耕耘的老將有難度。

兩人今天均有到場，民調公布後並一起拍照握手，象徵團結。

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