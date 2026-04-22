育兒奇招曝光！ 媽喊「蔡英文」兒秒不哭 本尊深夜海巡反被催去睡

前總統蔡英文。（資料照）

最近社群媒體流傳一招育兒偏方：小孩哭鬧不休時，大聲喊出陌生人的名字能轉移注意力。有家長靠這招成功讓躺平大哭的兒子安靜，更意外釣出「小英」本尊在深夜親自海巡回覆，引發社群一陣瘋狂朝聖。

面對躺在地上耍賴的兒子，一名媽媽突發奇想指著遠方喊：「有蔡英文欸！嗨！蔡英文，好久不見！」沒想到這名字效果驚人，原本崩潰的孩子瞬間彈起身，跟著媽媽的手指方向呆呆張望，當場忘記哭泣。她昨（21）日將這段過程拍成PO上Threads，幽默直呼「謝謝最熟悉的陌生人」。

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畫面曝光後，網友紛紛留言笑虧，「不能叫賴祥德因為底迪不會屈服的」、「等等、蔡英文是這樣用的嗎」、「國外的是Jessica」、「原來蔡英文是台版潔西卡，這什麼育兒止哭神技」、「弟弟：我可是蔡英文哄大的」。

昨日深夜11時51分，蔡英文再度發揮「海巡」實力，親自在該貼文下留言：「弟弟，你好，我是蔡英文。你該睡了，太晚了。」此舉讓網友群情激憤，不過是對前總統「太晚睡」的關心。

蔡英文的留言在短短9小時內就累積超過14萬讚，網友紛紛反過來「教育」前總統，幽默回應：「您是不是也該睡了，還在滑手機太晚了」、「英文，你好，我是來叫妳睡覺的。手機該關了，太晚了」、「小英，妳看看現在幾點了，妳還在給我滑手機回留言？我數到三，趕快給我去睡覺」、「大家幹嘛對小英總統這麼兇！辛苦了8年！愛幾點睡就幾點睡！手機愛玩多久就玩多久」。

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