航線被封＋認知戰 沈榮欽警告台灣危機升高

總統賴清德（資料照）

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼計畫，受中國打壓阻撓喊停。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，如果賴總統出訪史瓦帝尼真的如他們說得如此不堪，中國為何要費盡心力打壓？包括在台灣的社群媒體上大量發動認知戰？台灣雖小，但它是一個富有且愛好人權與自由民主的美麗國家，再強調一次，台灣能走到今天並不容易，請珍惜它，不要輕易的傷害它。

沈榮欽在臉書PO文表示，賴總統出訪史瓦帝尼的計畫，因為航線中的塞席爾、模里西斯與馬達加斯加不允許賴總統專機經過領空，不得不取消出訪計畫，本來本次出訪，已經因為川普總統之故，取消過境美國的慣例，改採直飛，但是最後依舊受到中國干擾，三國拒絕對總統專機開放飛航許可，而不得不被迫取消出訪，可謂外交一大挫折。

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沈榮欽指出，本次出訪前，藍白廉價等網紅已經開始大肆嘲諷，史瓦帝尼的絕對君主制、逾半人口在貧窮線下生活、人權堪慮等等事蹟，以此諷刺賴總統出訪可笑，根本不該走出去，站在高牆嘲諷雞蛋當然是容易的，站在大國中國的立場嘲諷台灣外交何其簡單，對於台灣必須出訪非洲唯一邦交國的外交意義，與第一線外交人員兢兢業業的努力，可以不需要有任何的理解便輕易的抹煞。你可以對外交人員面對艱難處境的努力不懈無動於衷，但是那些選擇輕鬆的路的投機者，反過來嘲笑在艱難路上恪盡職守的人員，則令人難以忍受。

沈榮欽續指，如果賴總統出訪史瓦帝尼真的如他們說得如此不堪，中國為何要費盡心力打壓？包括在台灣的社群媒體上大量發動認知戰？我必須指出，台灣目前的處境仍十分危險，如沈榮欽日前在專欄文章中寫道，2023年時統計全球承認中國「一中原則」國家不過51國，但是在2025年的另一個統計中，已經有119國（62%聯合國會員國）支持「一中原則」，認為台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，更值得警惕的是，89個國家（幾乎佔聯合國成員國的一半）既認可北京的「一中原則」，也支持其「實現國家統一」的努力。關鍵在於，它們並未明確指出這些努力必須以和平方式進行，這其實等於默許北京動用武力控制台灣。

沈榮欽分析，更值得所有台灣人警惕的是，上星期五，習近平拋售9100億人民幣的美國國債，你對此可以有多種解讀，但是其中絕對不可忽視的一點是，中國正在準備武力侵犯台灣時，避免美國的經濟制裁。這件事情海外已經傳得沸沸揚揚了，但是我沒見到國內有多少討論。這與習近平要求中國2027年做好犯台「準備」的命令是一致的。我不是說中國一定會在2027犯台，從中國快速下行的經濟到軍中高層清洗，中國未必有能力在 2027犯台，但是這種準備的徵兆不可小覷。

沈榮欽直言，台灣雖小，但它是一個富有且愛好人權與自由民主的美麗國家，再強調一次，台灣能走到今天並不容易，請珍惜它，不要輕易的傷害它。

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