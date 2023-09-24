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女子被詐團騙走52萬 向人頭戶索賠卻落空原因曝

法官認定，提供人頭帳戶的陳女也是詐騙受害者，受情感欺騙才交付帳戶給「王森」，無詐欺犯意判免賠。（資料照）

法官認定，提供人頭帳戶的陳女也是詐騙受害者，受情感欺騙才交付帳戶給「王森」，無詐欺犯意判免賠。（資料照）

2023/09/24 17:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中楊姓女子被詐騙集團騙走52萬元心有不甘，向提供人頭帳戶的陳姓女子索賠，台中地院審理發現，陳女網路交友認識自稱「王森」之人，對方還自稱「老公」，稱陳女為「寶貝」，因受情感欺騙，誤信兩人有情感親密關係才交付帳戶，期間王森未提及與詐騙集團有關的事項，認定陳女無詐欺犯意，駁回損害賠償告訴，判免賠。

判決指出，楊姓女子去年4月因誤信投資受騙，向銀行信用貸款54萬元，並將其中52萬元匯到指定帳戶，陸續並繳交7萬多元利息，後來才發現被騙，楊女心有不甘向提供人頭帳戶的陳女要求賠償54萬元。

不過台中地院審理時發現，陳女透過交友軟體「Sweet Ring」結識王森，過程中王森一再說「愛你」，並稱呼陳女「寶貝」，還自稱「老公」，也未提及與詐騙集團有關的事項。可見陳女是被王森情感欺騙，誤信其與王森為關係親密的男女朋友，才交付帳戶給他。

一審認為，楊女是受詐騙集團詐欺，但無法認定楊女的損害，與陳女因被騙而交付的帳戶有因果關係，因此無法令陳女負起損害賠償責任，且楊女也無法舉證陳女和詐騙集團是共同侵權行為人，因此駁回損害賠償聲請，判免賠，可上訴。

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