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未拋棄繼承！天外飛來50萬債務 母債子必須還

基隆地院審理後，判曾男敗訴，母債子要還，曾男須繼承亡母的債務，負清償亡母欠下的50萬元債務責任。（記者林嘉東攝）

基隆地院審理後，判曾男敗訴，母債子要還，曾男須繼承亡母的債務，負清償亡母欠下的50萬元債務責任。（記者林嘉東攝）

2024/02/29 23:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕有沒有聲請拋棄繼承差很大！基隆市曾姓男子在母親身故後，不知母親生前有50萬元債務，未及時拋棄繼承，但他的姪女早在債主上門前已辦理拋棄繼承。基隆地院審理後，判曾男敗訴，母債子要還，曾男須繼承亡母的債務，負清償亡母欠下的50萬元債務責任。

林姓債權人起訴主張，林姓婦人向她借了50萬元，雙方約定按月利率1.5%計算利息，但林婦都沒還，直到林婦去年10月身故後，拿出兩人即時通訊軟體對話紀錄、銀行匯款回條聯，與存款交易資料明細告上法院，向林婦的兒子與姪女2個繼承人請求返還借款。

法院審理時，曾並未出庭，也未提出書狀說明；他的姪女則提出，她早已向台北地院聲請拋棄繼承，並經准予備查在案，法院因此認為，曾的姪女已拋棄繼承，自非林婦的繼承人，曾因此成為林婦唯一的繼承人。

判決指出，民法繼承篇第1148條已改採當然繼承有限責任（全面限定繼承），林婦人去年身故後，曾男未於法定期限內聲請拋棄繼承，依法應在繼承林婦遺產範圍內，負清償責任，只限於以繼承所得遺產來清償，不須拿本身財產的來替母親還債。

律師周碧雲呼籲，發生繼承時，繼承人應抽一點時間去國稅局申請被繼承人的遺產清冊，瞭解被繼承人死亡時的財產狀況，別像本案等債主上門討債，到時候就來不及了。

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