子女成家後從未回家探視 老人改讓寵物繼承8500萬遺產

中國1名劉姓婦女近日立遺囑表示將讓寵物繼承自己高達約8500萬元新台幣的遺產。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2024/01/29 10:50

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名劉姓婦人近日立遺囑表示將讓寵物繼承自己高達2000萬元人民幣（約新臺幣8500萬元）的鉅額遺產，因為她的子女在成家立業後從來沒有再回家探望過她。此消息在網路上引起一陣討論，許多網友表示支持她的決定，並稱讚這位阿姨是「人間清醒」。

綜合外媒報導，劉姓婦人在上海擁有3套房，總價約為2000萬元人民幣。劉女原本預計將這三套房分個自己的3名子女，但這幾年她的子女各自成家立業後，就從未回家探視，平時也沒有打過任何1通電話，反觀自己的愛貓愛犬則無時無刻陪在她的身邊，於是劉婦便決定將她的3名子女從遺囑上除名，改讓寵物作為遺產繼承人。

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針對劉女將遺產留給寵物一案，中華遺囑庫江浙滬區域負責人黃海波表示，根據中國現行法律，寵物並不能作為繼承主體，但當事人可以立遺囑將個人財產贈與法定繼承人以外的人或是團體。於是最終劉女士決定在遺囑中指定當地特定獸醫診所作為她遺產的管理人，而她的所有的財產在她離世後都必須用於照顧她的寵物及其後代。黃海波也提到，將財產交給獸醫診所還是有一定的風險，若日後劉女士的子女對她的態度有所好轉，她也可以隨時再修改遺囑。

許多網友在網路上看到相關報導後紛紛留言表示，「非常好的想法，我以後也要這麼做」、「打開了新思路」、「誰說養兒防老，這簡直糟心」，稱劉阿姨簡直是「人間清醒」。

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