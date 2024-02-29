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堅持到最後救全車！基隆公車40歲駕駛發病 車開到路邊才昏倒送醫

基隆市公車處40歲陳姓駕駛今天傍晚開車途中發病，陳姓駕駛（左下）強忍身體不適，將公車開到路邊停靠後昏倒。（記者俞肇福翻攝）

基隆市公車處40歲陳姓駕駛今天傍晚開車途中發病，陳姓駕駛（左下）強忍身體不適，將公車開到路邊停靠後昏倒。（記者俞肇福翻攝）

2024/02/29 20:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市R86市公車的40歲陳姓駕駛，今天（29日）傍晚開公車到七堵區大華橋頭附近時，開車途中突覺身體不適，他努力用盡最後力氣，將車輛緩慢停靠大華橋旁昏倒，無乘客受傷。乘客見狀協助按壓、報警，消防隊員送醫搶救。市府表示，陳姓駕駛目前人還在昏迷，請民眾為他集氣。

R86路線由七堵開往幸福華城，今天下午5點多，陳姓駕駛開到七堵區大華橋頭附近時，行駛途中發覺身體不適，他用盡全身力氣，將車輛停靠大華橋後昏倒，乘客沒人受傷，有乘客協助按壓、報警，大家都相當吃驚，消防車趕至將陳姓司機送醫，先送到礦工醫院，再轉送基隆長庚救治。

基隆市公車處表示，第一時間通知家屬，並立即調派公車支援，搭載原搭乘民眾。

基隆市公車處處長楊華中趕至醫院處理；他表示，駕駛是公車處的重要的夥伴，發生意外是所有人都不願意見到的。經了解，陳姓駕駛在昏倒之前還努力將車輛停靠在安全的地方，要感謝陳姓駕駛的用心，讓事件中沒有任何一位乘客受傷。

楊華中說，目前陳姓還在急救中，請大家幫陳姓駕駛集氣，期待他早日康復。

基市公車處長楊華中（左）慰問發病的公車駕駛家屬。（圖為基隆市政府提供）

基市公車處長楊華中（左）慰問發病的公車駕駛家屬。（圖為基隆市政府提供）

發病公車駕駛的家屬聚集在基隆長庚醫院急診室，神情焦急。（圖為基隆市政府提供）

發病公車駕駛的家屬聚集在基隆長庚醫院急診室，神情焦急。（圖為基隆市政府提供）

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