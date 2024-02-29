桃市去年查獲槍彈「四海幫」鍾明靜佔大宗 檢方求處14年徒刑

桃園市去年查獲的槍彈數量，「四海幫」海潤堂堂主鍾明靜就佔大宗，檢方起訴求處14年徒刑、併科罰金300萬。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

2024/02/29 16:15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕統計2023年桃園市查獲各式槍枝95把、子彈1萬5072顆，曾有多次槍砲前科的52歲四海幫「海潤堂」堂主鍾明靜就佔了45把、2012顆，鍾男在廁所落網時，身上及鄰近洗手檯已有上膛、隨時可擊發的槍枝3把，桃園地檢署檢察官近日偵結依槍砲等罪嫌將他起訴，並以鍾男犯後毫無悔意等理由，建請法院從重量處14年有期徒刑，併科罰金300萬元，他現羈押桃園看守所。

鍾男從2019年7月到2023年10月間，在桃園楊梅私營改造槍彈工廠，改造具有殺傷力的槍枝30把、衝鋒槍2把、步槍1把、獵槍1把、其他可發射金屬或子彈的槍枝2把，並持有非制式子彈。

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檢方指出，全案經檢察官李頎蒐獲情資後，指揮台北市警察局中山警分局、北投警分局蒐證，分析通聯紀錄以及鍾男名下車輛軌跡，鎖定其改造、藏放槍彈的地點，向法院聲請核發搜索票獲准，於去年10月5日、小犬颱風來襲之際，前往4處執行搜索，當場扣得槍枝45把、子彈2012顆及槍砲主要組成零件等證物，並向法院聲請羈押鍾男，院方於7日諭知30萬元交保，經抗告發回更審，桃院再次訊問鍾男，認有羈押原因及必要，裁定其羈押禁見。

檢方指出，為維護社會良好治安，檢警不遺餘力查緝非法槍彈，依據內政部警政署查獲槍彈刀械統計，桃園市從去年1月起至12月，累計查獲各式槍枝共95把、子彈1萬5072顆，鍾男單人單次被查獲的數量即有45把、子彈2012顆，數量甚鉅、駭人聽聞，且被查獲的槍枝中，有30把已裝設彈匣、子彈，隨時可作為犯罪之用，顯見他對社會造成的危害匪淺，甚至在警方進入住處廁所內逮人時，他身上及鄰近的洗手檯，有3把已上膛、隨時可擊發的槍枝，再再顯見鍾男目無法紀、擁槍自重、惡性重大，近日偵結依槍砲等罪嫌將他起訴，並建請法院從重量處14年有期徒刑，併科罰金300萬元。

桃園市去年查獲的槍彈數量，「四海幫」海潤堂堂主鍾明靜就佔大宗，檢方起訴求處14年徒刑、併科罰金300萬。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

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