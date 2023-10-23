四海幫堂主擁45槍1900發子彈竟30萬交保 檢抗告成功發回更裁

四海幫「海潤堂」堂主鍾明靜。（記者劉慶侯翻攝）

2023/10/23 20:23

〔記者楊國文／台北報導〕北市刑大、中山分局及北投分局日前查獲四海幫海潤堂堂主鍾明靜擁有大批槍彈，起獲45把長短槍、1900發子彈，槍枝火力驚人，但檢方向桃園地院聲請羈押卻被打槍，桃院以鍾罹患心臟等疾病，認定無羈押必要，裁定30萬元交保並限制住居，檢方不服提起抗告，高等法院打臉桃院稱，鍾涉非法製造槍砲等罪嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯等人之虞，且原審未說明其健康狀況不適合羈押，該裁定有疑問，今晚撤銷發回桃院更裁。

桃檢日前以鍾明靜（52歲）涉嫌槍彈藥刀械管制條例罪嫌重大、且有勾串共犯等理由，向桃園地院聲請羈押禁見鍾。

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桃院指出，鍾明靜曾涉案槍砲案入監，但因腦瘤獲保外就醫，除考量其遭逮後坦承犯行，同時審酌其身體健康因素，罹患心臟、肺部、腎臟、脾臟等疾病；另外，前案經判刑確定後，原本於2021年4月20日入監服刑，礙於身體因素遭監所拒收，此部分則有電話紀錄為憑證，足認若將被告收押，對其身體健康恐生無法回復的損害。

桃院認定，鍾明靜持有槍械已遭警方扣押，已無繼續流入市面、危害社會之虞，同時審酌其身體健康因素，應無羈押必要，因此裁定30萬交保，並限制住居。檢方不服，提起抗告。

高院審理後，認為依鍾明靜先後供述內容及扣案物品等客觀事證，他涉犯非法製造槍砲等罪嫌重大，且有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞 ，依其診斷證明書及電話紀錄等資料，是否足以認定他目前健康狀況已達不適於羈押的程度，不無疑問，仍應由專業醫師進行診療並施以必要檢查後，再由一審依調查所得做適當裁定為宜 ，因此檢察官抗告有理由，今撤銷一審裁定，並發回更裁。

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