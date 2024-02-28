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貨車遭撞漏油還一直開害4騎士「仆街」 吃上2張罰單

行經的騎士壓到油漬摔車。（記者陸運鋒翻攝）

行經的騎士壓到油漬摔車。（記者陸運鋒翻攝）

2024/02/28 19:15

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市張姓女騎士今天下午行經中和區時，不慎追撞公車後又波及貨車，導致貨車油箱破裂，但貨車仍往前開了500公尺後才返回現場，造成4名騎士輾到油漬摔車，所幸僅受輕傷，但張姓貨車司機隨意移動肇事車輛，警方將依法開罰。

警方調查，28歲的張女在下午2時許，騎機車行經中山路三段時，撞上前方55歲周男駕駛的公車車尾，並波及64歲張男所駕駛的貨車，導致貨車油箱破裂，但事故發生後，張男認為車流過大，仍持續往前開了2個路口，才又迴轉返回到事故現場，但這時路面已經佈滿汽油油漬。

據查，吳姓、張姓、戴姓及林姓騎士，分別在中山路三段與民有街口、中山路三段與莒光路口，壓到油漬摔車，導致手腳受到擦挫傷，分別送往衛福部立雙和醫院及亞東醫院治療，所幸沒有生命危險。

警方表示，因貨車油漬占用2車道，立即通知清潔隊到場協助清理，同步派遣8名警力到場管制，現場已於下午4時清理完畢，恢復通行。

警方指出，7名駕駛皆無飲酒，詳細肇事責任歸屬仍待進一步釐清，但張姓貨車司機在機件故障後仍行駛於道路，又在事故後任意移動肇事車輛，依道路交通管理處罰條例開出2張罰單。

張姓女騎士追撞公車車尾後，又波及行經的貨車，導致貨車油箱破裂漏油。（記者陸運鋒翻攝）

張姓女騎士追撞公車車尾後，又波及行經的貨車，導致貨車油箱破裂漏油。（記者陸運鋒翻攝）

騎士因壓到貨車漏出的油漬摔車。（記者陸運鋒翻攝）

騎士因壓到貨車漏出的油漬摔車。（記者陸運鋒翻攝）

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