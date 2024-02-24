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衰！他開車行經改裝噪音車 無辜被捲入挨罰3000元

施男指自己剛好經過改裝噪音車，卻無辜被捲入挨罰，圖為台中警方稽查噪音車場景。（警方提供）

施男指自己剛好經過改裝噪音車，卻無辜被捲入挨罰，圖為台中警方稽查噪音車場景。（警方提供）

2024/02/24 13:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕施姓男子去年12月3日清晨3時許，開車行經台中市梧棲區一處路口，被居民檢舉噪音擾人，警方遂依違反社會秩序維護法的製造噪音，處罰3000元，施男向法院提出異議，指當時是其他車發出噪音，他只是剛好駕駛原廠車（無改裝）行經此處，卻無辜被捲入挨罰，法官則認為，檢舉的居民不知噪音車的車牌，警方攔停的兩輛車，駕駛也承認改裝排氣管發出噪音，沒有證據顯示施男之車製造噪音，裁定撤銷罰單。

裁定書指出，施姓男子於上述時間，開車行經台中市梧棲區中華路二段與長春路口，被王姓居民舉發，有行駛時製造噪音妨害他人安寧秩序（俗稱改裝噪音車），台中市警局清水分局認為施男違反社會秩序維護法的第72條，「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者」，可處6000元以下罰鍰，開罰處3000元罰鍰。

施男向台中地方法院的沙鹿簡易庭聲明異議，他強調，自己駕駛的轎車，是原廠的柴油車，當時有多輛汽車併行，他只是剛好行經該處，是旁邊其他改裝車發出噪音，與他無關。

法官認為，警方對施男裁處3000元罰鍰，是以檢舉人、證人的陳述為依據，此案的檢舉人王姓居民說，「我站在住家三樓陽台，看到很多部噪音車。車牌我不清楚」，另外，當時警方共發現4輛車發出噪音，被警方一同攔停的兩輛車，黃姓與蔡姓駕駛都承認有改裝排氣管。

法官認為，上述證詞足以顯示，當時製造噪音者不一定就是施男的車，也沒有其他證據，可證明施男的車製造噪音，裁定撤銷罰單，可抗告。

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