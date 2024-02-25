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警遭控不當製單開罰 板橋分局：已調職法辦並列關懷輔導對象

新北一位民眾陳情，他1月遭板橋分局的潘姓警員不當製單開罰，向交通事件裁決處申訴。（劉美芳辦公室提供）

新北一位民眾陳情，他1月遭板橋分局的潘姓警員不當製單開罰，向交通事件裁決處申訴。（劉美芳辦公室提供）

2024/02/25 19:24

〔記者黃子暘／新北報導〕新北一位民眾向議員劉美芳陳情，他在1月遭板橋分局的潘姓警員不當製單開罰，劉美芳指出，分局事後雖已撤銷處分並承諾對潘員懲處，但該員2月曾酒測取締過程違反作業規定，此前也曾因執法過當上新聞，呼籲警方要落實懲處。板橋分局回應，分局維護警譽，已對潘員記過處分、調離現職並列為關懷輔導對象，再有表現不佳即列入汰除對象。

陳情民眾指出，他1月20日在公園路打雙黃燈等停車位，因遲遲等不到位置準備離開，卻遭潘員以警用機車擋在車前，並稱他開車滑手機，要製單開罰；陳情民眾拒簽，潘員再開對方併排停車、妨礙公務的罰單，罰陳情民眾二萬元外還將他列管。陳情民眾向劉美芳陳情，並向市府交通事件裁決處申訴，板橋分局判斷製單不當，撤銷併排停車、妨礙公務罰單，並承諾對潘員行政處分。

劉美芳辦公室補充，潘員曾因執法過當上新聞，今年2月中旬再因酒測取締過程違反作業規定，遭疑似同僚投稿到「靠北police」粉專抱怨。劉美芳說，她接獲民眾陳情第一時間就向分局反映，並要求分局應秉公處理，還給民眾公道；該員失當言行已非首次，分局應針對潘員屢犯行為適切處置，並將其通案處理，避免出現局方無法約束員警行為的狀況。

記者未能取得潘員回應，由板橋分局代為回應。板橋分局指出，分局維護警譽，針對潘員1月20日交通違規製單不當，潘員已被申誡一次；至於潘員2月16日執行酒駕取締執法過程違反作業規定，遭民眾提告妨害自由一案，分局已啟動調查，待筆錄製作完成後，將依法移送新北地方檢察署偵辦；此外潘員執行本案違反相關作業規定，後不配合機關調查，分局於調查後核予記過處分並調離現職，並列為關懷輔導對象，加強考核，再有表現不佳即列入汰除對象。

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