南投公布4大鄉鎮被開單第一名路段

南投市南崗3路及成功3路口係交通科技執法以來，南投縣內交通事故率降最多的路段，同時警方今年也會把汽機車不禮讓行人走斑馬線穿越道路方面，列為交通治理的重點工作。（記者謝介裕攝）

2024/02/20 11:47

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣交通科技執法集中在南投、草屯、埔里、竹山等4大鄉鎮，今南投縣警察局交通隊在彙整相關違規告發資料後，也特別公布上述4大鄉鎮違規率最高的路段，被告發的件數從3500餘件至6500件不等，並強調，今年度交通科技執法將再增加一項「汽機車未禮讓行人」，呼籲民眾一定要遵守法規，確保交通安全及避免受罰。

南投縣警察局交通隊組長李安景指出，隨著科技日新月異，警方目前架設的固定式照相桿，不再侷限於傳統的取締超速或闖紅燈，而是透過精密科學儀器進行交通執法，包括違規停車、未依標誌、標線、號誌指示行駛或超車，也都難逃其「法眼」監測。

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南投縣推動交通科技執法迄今約2年，建置科技執法的路段目前共有15處，全縣交通事故率下降約2成，尤以南投市南崗工業區對外要道南崗3路與成功3路口，交通事故率下降最多達57%，因此警方也特別公布去年4大鄉鎮被開單最多、違規率排名第一的路段，分別是草屯鎮太平路及中興路口（6500件）、南投市中興路與南陽路口（5894件）、埔里鎮中山路一段及信義路口（5894件）及竹山鎮集山路三段與大智路口（3542件）。

由於民眾常會趁路口對向沒有來車時，趁機搶快違規左轉或紅燈右轉，甚至還可能因行車未依速限行駛，以致停紅燈時超越停車線，這都是常見被開單的原因，所以警方還特別拍攝宣導影片，提醒民眾交通科技執法設施是全天候24小時技執法偵測，不容心存僥倖。

除此，今年度將再增加「汽機車未禮讓行人」項目，警方說，不停讓行人先行的取締認定原則，可分為路口無人指揮與有義交、導護志工指揮2類，前者取締必須符合2條件，即是車頭已進入行人穿越道（斑馬線），以及距離行人行進方向1個車道寬、約3公尺以內，就會被認定違規，可罰6000元，至於行人未依規定走斑馬線穿越馬路，也可罰500元，值得注意。

南投市中興路及南陽路口常有民眾違規紅燈右轉進加油站，致去年違規率居南投市區交通科技執法的第一名。（記者謝介裕攝）

南投縣草屯鎮太平路及中興路口去年違規率居草屯市區交通科技執法的第一名。（資料照）

南投縣埔里鎮中山路一段及信義路口去年違規率居埔里市區交通科技執法的第一名。（資料照）

南投縣竹山鎮集山路三段及大智路口去年違規率居竹山市區交通科技執法的第一名。（記者謝介裕攝）

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