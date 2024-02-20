南投公布4大鄉鎮被開單第一名路段
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣交通科技執法集中在南投、草屯、埔里、竹山等4大鄉鎮，今南投縣警察局交通隊在彙整相關違規告發資料後，也特別公布上述4大鄉鎮違規率最高的路段，被告發的件數從3500餘件至6500件不等，並強調，今年度交通科技執法將再增加一項「汽機車未禮讓行人」，呼籲民眾一定要遵守法規，確保交通安全及避免受罰。
南投縣警察局交通隊組長李安景指出，隨著科技日新月異，警方目前架設的固定式照相桿，不再侷限於傳統的取締超速或闖紅燈，而是透過精密科學儀器進行交通執法，包括違規停車、未依標誌、標線、號誌指示行駛或超車，也都難逃其「法眼」監測。
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南投縣推動交通科技執法迄今約2年，建置科技執法的路段目前共有15處，全縣交通事故率下降約2成，尤以南投市南崗工業區對外要道南崗3路與成功3路口，交通事故率下降最多達57%，因此警方也特別公布去年4大鄉鎮被開單最多、違規率排名第一的路段，分別是草屯鎮太平路及中興路口（6500件）、南投市中興路與南陽路口（5894件）、埔里鎮中山路一段及信義路口（5894件）及竹山鎮集山路三段與大智路口（3542件）。
由於民眾常會趁路口對向沒有來車時，趁機搶快違規左轉或紅燈右轉，甚至還可能因行車未依速限行駛，以致停紅燈時超越停車線，這都是常見被開單的原因，所以警方還特別拍攝宣導影片，提醒民眾交通科技執法設施是全天候24小時技執法偵測，不容心存僥倖。
除此，今年度將再增加「汽機車未禮讓行人」項目，警方說，不停讓行人先行的取締認定原則，可分為路口無人指揮與有義交、導護志工指揮2類，前者取締必須符合2條件，即是車頭已進入行人穿越道（斑馬線），以及距離行人行進方向1個車道寬、約3公尺以內，就會被認定違規，可罰6000元，至於行人未依規定走斑馬線穿越馬路，也可罰500元，值得注意。