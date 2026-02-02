為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國道一號仁德段聯結車撞槽罐車 汽油外洩封路嚴重回堵

    2026/02/02 21:35 記者吳俊鋒／台南報導
    聯結車與槽罐車中山高上擦撞，造成漏油，以及掉落物，交通一度受阻。（民眾提供）

    聯結車與槽罐車中山高上擦撞，造成漏油，以及掉落物，交通一度受阻。（民眾提供）

    中山高台南仁德路段今晚發生2部大型車擦撞的意外，1部聯結車撞上槽罐車，雖未造成傷亡，但槽罐車載運95無鉛汽油洩漏，加上聯結車載運鋼捲翻落，擋住車道，截至晚間9點半，現場仍在封路處理中。

    事故發生在國道1號南向330.7公里，警方初步調查，33歲周姓男子駕駛聯結車行經時，疑因未保持行車安全距離閃避，進而撞擊62歲蘇姓男子駕駛的槽罐車，引發這起交通意外。

    事故後，槽罐車載運95無鉛汽油洩漏，而聯結車載運鋼捲1個也翻落於外路肩、後板架側翻，佔用外側車道、外路肩，但無人受傷。

    國道警方表示，各車駕駛均無飲酒情形，詳細肇因尚待調查、釐清。

    現場一度封閉該路段處理洩漏汽油，及執行拖吊作業，交通嚴重回堵，暫時改由仁德系統交流道行駛高速公路或平面道路。

    國道警方也呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

    聯結車與槽罐車中山高上擦撞，造成漏油，以及掉落物，交通一度受阻。（民眾提供）

    聯結車與槽罐車中山高上擦撞，造成漏油，以及掉落物，交通一度受阻。（民眾提供）

    聯結車與槽罐車中山高上擦撞，造成漏油，以及掉落物，交通一度受阻。（民眾提供）

    聯結車與槽罐車中山高上擦撞，造成漏油，以及掉落物，交通一度受阻。（民眾提供）

    聯結車與槽罐車中山高上擦撞，造成漏油，以及掉落物，交通一度受阻。（民眾提供）

    聯結車與槽罐車中山高上擦撞，造成漏油，以及掉落物，交通一度受阻。（民眾提供）

