羅東民宅縱火案 3涉案少年稱「拿錢辦事」警追藏鏡人
2024/02/26 21:26
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮培英路一間透天厝民宅，今天凌晨遭人朝屋內施放煙火，造成一樓騎樓起火燃燒，屋主一家4口一度受困3樓，被消防員救下送醫，警方下午循線查獲3名少年涉案，他們供稱「拿錢辦事」，辦案人員將續追幕後藏鏡人。
凌晨0時13分，這間透天厝民宅一樓騎樓冒出熊熊火光，路人大喊「有人在嗎？火燒厝喔」，把影片PO上地方臉書社團「宜蘭知識+」，畫面相當驚悚，消防人員及時到場，把70多歲林姓屋主及妻子、女兒、孫子救出來，4人意識清楚，其中屋主妻子有吸入性嗆傷，住進加護病房觀察。
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天亮後，消防局火調科派員勘驗火場，未發現可疑跡象，但監視器有拍到不明人士往屋內施放煙火。監視畫面顯示，煙火射進屋內騎樓地不久就起火燃燒，過程全被拍攝下來。
由於案情疑點重重，矛頭指向縱火，警方介入調查，下午帶回3名15、6歲少年，3人供稱「拿錢辦事」，說詞避重就輕，辦案人員不排除幕後有人指使犯案，正在進一步調查。
據了解，林姓屋主的兒子疑似在外發生債務糾紛，本月3日就有黑衣人到他們家中砸毀門窗，羅東警分局查獲4名嫌犯，依恐嚇、毀損罪移送法辦，當時毀損案是否跟今天這起縱火案有關聯？引起外界揣測。