涉金援勞動黨議員參選人 1台人、1中國人反滲透法起訴

新北地檢署。（資料照）

2024/02/26 15:58

〔記者王定傳／新北報導〕台灣中華青年發展聯合會副理事長孫志全、香港江蘇青年總會中國籍會董笪琦，在2022年九合一大選期間，金援年代表勞動黨參選新北市議員的王正43萬餘元，作為競選資金；新北地檢署今日依反滲透法「滲透來源捐贈政治獻金」罪嫌起訴孫、笪2人，並依違反政治獻金法起訴王正的胞姊王立，王正涉案部分，另案偵辦中。

檢方調查，孫男10歲即離開台灣前往加拿大就讀、工作，並於不詳時間被中共所吸收，成年後時常出席中共政治、統戰組織舉辦的兩岸、台胞等論壇，並以台灣青年身分配合中共政治、統戰組織及黨媒發表推崇共產黨、支持兩岸統一等言論；孫男是廈門镹潤商務有限公司實質控制人、台灣中華青年發展聯合會副理事長，為青發聯上海聯絡處負責人，承理事長即王正之命，管理培訓部及研究部，並就近辦理青發聯在中國事務。

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至於笪琦是中國安徽省人，擔任香港江蘇青年總會會董，該總會除與中共政協系統人事重疊，並接受江蘇省委統戰部工作指示，為準官方性質的社會團體中共全國青聯會分支機構「江蘇青聯會」所實質控制；她與孫男都具有我國反滲透法所規定的「滲透來源」身分。

檢方調查，王正在前年9月登記參選新北市第8選區市議員後，孫、笪兩人即透過孫男岳父所經營的涿鹿億誠化工貿易公司，以虛偽會計科目「材料費」名義，匯款人民幣10萬元，至笪琦指定帳戶，用以掩飾款項來源及真正目的，笪琦隨後自香港匯款美金13758元至王正胞姊王立帳戶，作為無償提供王正競選市議員的政治獻金。

檢方調查，依政治獻金法規定，擬參選人不能收受中國、香港居民、法人或團體等的政治獻金，並應於選舉投票日3個月內向監察院辦理繳庫；但王立收到款項後隨即將匯款換匯43萬餘元新台幣，並陸續支用王正競選開銷，包含租賃競選團隊休息處所、購買口罩、廣告等競選宣傳品，共花費34萬餘元，作為王正參選競選活動經費，未將政治獻金於選舉投票後3個月辦理繳庫。

檢察官許宏緯去年12月間指揮台北市調查處、台北市刑事警察大隊，至台北市大同區、新北市樹林區等6處執行搜索，並帶回孫志全等人，訊後依涉犯反滲透法聲押禁見孫志全獲准，笪琦10萬元交保。

偵辦時，孫、笪2人都否認所參與的組織與中共官方有關，孫男並辯稱只是借款給王立，笪女則辯稱只是幫孫男換匯；檢方調查後依反滲透法「滲透來源捐贈政治獻金」罪嫌起訴孫男、笪女2人，並依違反政治獻金法「違法收受來自中國或香港的政治獻金且未依規定期限辦理繳庫」罪嫌起訴王立；至於王正另案偵辦中。

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