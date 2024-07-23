台中知名「紅燈區」春風吹又生 「姊仔」與男客連結交易行情曝

警方當場查獲一名留著妹妹頭的賣淫女正與男客性交易。（警方提供）

2024/07/23 14:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一處昔日俗稱「大湖仔」的紅燈區，曾因私娼寮艷名遠播，卻也因影響市容，被警方多次查緝並會同市府強制拆除違建，但最近又有死灰復燃跡象，經派員查訪確認後掃蕩，當時一名留著妹妹頭的50多歲「姊仔」，正與小他10多歲男客交纏連結中，見警方突上門，驚愕指數破表。

一名老司機說，俗稱「大湖仔」的北區大湖里一帶曾是台中市規模最大的紅燈區，從日據時代即開始營業，全盛時期私娼寮曾多達50幾家，幾乎24小時營業，當時「三七仔」大剌剌當街拉客，除了行人被拖進去，連騎車行經好奇放慢速度觀望的騎士，也被拔掉鑰匙半強迫拉進去消費。

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只是隨時代變遷加上選擇多樣化逐漸沒落，雖已不復當年盛況，但轄區第二分局仍屢屢接獲檢舉私娼攬客色情交易，為防止該處淪為性剝削或人口販運犯罪溫床，該分局除多次查緝妨害風化，也運用「第三方警政」，主動報請市府稽查，認定違章建築事實明確且危害公安，數度祭出鐵腕出動怪手，強制拆除該處過半違建。

不過警方近期發現，仍有不特定男子進出該地點，且周圍裝設多支監視鏡頭疑專人監控，加上平時數名女子在內雖保持大門敞開，如監視器或專人看見巡邏車經過或警察靠近，即會關上大門，疑似春風吹又生，經連日暗中查訪蒐證後確認，部分私娼為躲避查緝竟轉入暗巷另起爐灶，繼續從事不法性交易。

警方上週五持搜索票前往掃蕩查緝，當場查獲一名留著妹妹頭的賣淫女（55歲），正與小他13歲的男客進行「人與人的連結」，以每一節15分鐘約800元代價提供全套性交易服務，二人警詢後依違反社維法裁罰，另外租賃該處平房的薛姓女子（45歲），則因顯有意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，依妨害風化罪嫌送辦。

第二分局長周俊銘強調，為貫徹市府團隊掃蕩色情、打擊不法的決心，避免轄內違法違建場所淪為犯罪溫床及危害公共安全，除涉刑責部分依法送辦外，違規違建部分將持續運用第三方警政策略，結合市府目的事業主管機關，依法予以裁罰或拆除，不讓不法業者有任何喘息機會。

此外也呼籲民眾，若發現任何違法情事或重大犯罪，應勇於向警察舉報，警察將持續努力，掃蕩色情行業，遏制不法行業倖存空間，確保宜居城市。

台中知名紅燈區最近春風吹又生。（警方提供）

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