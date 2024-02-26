政風處科員留職停薪做直銷 雲縣府：違法行為絕不護短

雲林縣府政風處吳姓女科員侍親留停期間做直銷，雲林縣府強調違法行為絕不護短。（記者黃淑莉攝）

2024/02/26 14:31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕針對縣府政風處吳姓女科員留職停薪期間兼做直銷，且肆無忌憚在臉書、IG分享，1個月即升上「鑽石」月入80萬元；對此，雲林縣府中午發布新聞稿指出，公務員的行為舉止更應該符合最嚴格的標準，吳女為政風人員，更要清楚職責所在，不能知法犯法，對於兼營直銷的違法行為絕不護短。

雲林縣府表示，該案縣府已完成調查，吳女也坦承有做直銷，且獎金、分紅月入約80萬元，全案將依規定送考績會審議，再依照公務員服務法規定追究其行政責任。

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縣府指出，對於公務員而言，兼營商業活動不僅是一種經濟行為，更是一種公眾形象，提醒所有公務員要清楚認識到這一點，堅守廉潔底線，避免利用職務之便從事任何形式的商業活動，同時，對於已經兼營商業的公務員，應該嚴格遵守相關法律法規，避免違法行為的發生。

縣府表示，為防止公務員兼營商業活動帶來的風險，縣府也將加強對同仁的培訓和教育，提高廉潔意識和法律法規素養，讓他們清楚了解到兼營商業活動可能帶來的風險和後果。另針對公務人員假期期間是否能夠從事商業行為或是兼職活動，也會加強認知輔導，避免重蹈覆徹。

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