為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

政風處科員留職停薪做直銷 雲縣府：違法行為絕不護短

雲林縣府政風處吳姓女科員侍親留停期間做直銷，雲林縣府強調違法行為絕不護短。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府政風處吳姓女科員侍親留停期間做直銷，雲林縣府強調違法行為絕不護短。（記者黃淑莉攝）

2024/02/26 14:31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕針對縣府政風處吳姓女科員留職停薪期間兼做直銷，且肆無忌憚在臉書、IG分享，1個月即升上「鑽石」月入80萬元；對此，雲林縣府中午發布新聞稿指出，公務員的行為舉止更應該符合最嚴格的標準，吳女為政風人員，更要清楚職責所在，不能知法犯法，對於兼營直銷的違法行為絕不護短。

雲林縣府表示，該案縣府已完成調查，吳女也坦承有做直銷，且獎金、分紅月入約80萬元，全案將依規定送考績會審議，再依照公務員服務法規定追究其行政責任。

縣府指出，對於公務員而言，兼營商業活動不僅是一種經濟行為，更是一種公眾形象，提醒所有公務員要清楚認識到這一點，堅守廉潔底線，避免利用職務之便從事任何形式的商業活動，同時，對於已經兼營商業的公務員，應該嚴格遵守相關法律法規，避免違法行為的發生。

縣府表示，為防止公務員兼營商業活動帶來的風險，縣府也將加強對同仁的培訓和教育，提高廉潔意識和法律法規素養，讓他們清楚了解到兼營商業活動可能帶來的風險和後果。另針對公務人員假期期間是否能夠從事商業行為或是兼職活動，也會加強認知輔導，避免重蹈覆徹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雲林政風處女科員留職停薪做直銷！升鑽石級月入80萬被檢舉閃辭
2024/02/26 12:19

雲林政風處女科員留職停薪做直銷！升鑽石級月入80萬被檢舉閃辭
被限制直接向消費者賣車 特斯拉狀告路州
2022/08/30 10:05

被限制直接向消費者賣車 特斯拉狀告路州

00939高效存股術 指數歷史總報酬翻七倍
直銷協會呼籲：傳銷法修法 應優化現行報備制
2022/04/20 13:09

直銷協會呼籲：傳銷法修法 應優化現行報備制
不讓女友做直銷 阿兵哥偷對話紀錄向她姐告狀差點GG
2022/01/22 09:16

不讓女友做直銷 阿兵哥偷對話紀錄向她姐告狀差點GG
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播