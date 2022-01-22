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    首頁　>　社會

    不讓女友做直銷 阿兵哥偷對話紀錄向她姐告狀差點GG

    鄧男擔心女友被騙去做直銷，偷登入她的IG截圖，傳給女友姐姐希望能勸退，女友不爽，氣得對男友提告妨害秘密等罪，但法官認為鄧男沒有散布於眾，判他無罪。示意圖。（美聯社資料照）

    鄧男擔心女友被騙去做直銷，偷登入她的IG截圖，傳給女友姐姐希望能勸退，女友不爽，氣得對男友提告妨害秘密等罪，但法官認為鄧男沒有散布於眾，判他無罪。示意圖。（美聯社資料照）

    2022/01/22 09:16

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄧姓職業軍人擔心女友被騙去做直銷，偷偷登入她的IG帳號，把她的對話紀錄偷截圖，傳給女友姐姐希望能勸退，女友不爽私人對話被公開，氣得對男友提告妨害秘密等罪，但法官認為鄧男沒有散布於眾，只傳給女友姐姐一人，判他無罪。

    判決指出，在軍中服役已7年的鄧姓男子，因平時都住在部隊裡，與女友只能在假日有互動，他日前得知，女友疑似想去做直銷，他擔心女友被騙，但又不知道該怎麼辦，於是打算透過女友的友誼圈找到蛛絲馬跡，希望能勸退女友。

    鄧男不曉得女友的IG帳號密碼，但他知道女友的手遊帳密，於是他用女友的遊戲帳密試著登入IG，沒想到竟然試成功，也找到女友和找她做直銷的朋友對話紀錄；鄧把對話紀錄截回後傳給女友姐姐，希望能透過親情的力量讓女友打消念頭，沒想到女友姐姐竟把這件事告訴妹妹，讓鄧男女友氣得到警局提告。

    高雄地院審理時，鄧男坦承犯行，但強調自己只有把對話截圖傳給女友姐姐，沒有傳給其他人看，且傳圖的當下他立刻查覺不妥，也馬上收回訊息；女友則不滿認為，她要的就是一個體諒跟尊重，她有她的隱私，也有不想讓姐姐知道的事情，他認為鄧男這個舉動相當不禮貌。

    事後，鄧男對女友道歉獲原諒，女友撤回「入侵他人電腦設備罪」及「無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之談話罪」；至於鄧男另涉「意圖散布而以電磁紀錄竊錄他人非公開之談話罪」屬公訴罪無法撤回，法官認為，鄧男其把對話截圖內容傳送給女友姐姐，並沒有對不特定人或特定多數人散發傳布，且事後還將截圖收回，難認主觀上有散布意圖，客觀上亦非屬散布行為，因此判鄧男無罪，可上訴。

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