周玉蔻稱「拋妻棄子」趙少康要求賠滿千萬 周認「意見表達」未侵權

高等法院今首度開庭審理周玉蔻稱趙少康「拋妻棄子」言論被求償案，趙未出庭，透過律師仍要求共需賠償一千萬元，周玉蔻親自出庭，稱相關言論是「意見表達」，是對可受公評之事進行公益的評論，也有憑信基礎，未涉及侵權。（記者楊國文攝）

2024/02/26 14:43

〔記者楊國文／台北報導〕資深媒體人周玉蔻被控分別在其臉書、民視電視節目中，指稱中廣董事長趙少康「拋妻棄子」等言論，遭提告求償1千萬元，台北地院判決周女應和民視連帶賠償趙200萬元、周女個人還須賠償20萬元，周、趙均提起上訴，高等法院今首度開庭，趙少康透過律師主張，除一審共判賠他220萬元外，當庭要求周女再賠償480萬元、周女和民視須再連帶賠償300萬元，並撤除相關言論，民視律師和親自出庭的周女均認為相關言論屬「意見表達」，可受公評，沒有侵權，民視律師亦稱相信周女言論的真實性才會製播。下次庭訊定4月29日。

趙少康提告周玉蔻的言論有3個部分，第一部分是2021年8月26日《放言》文章稱：「周玉蔻透露，她私下收到朋友告訴她，趙少康前妻的悲情與控訴。趙少康前妻與趙離婚後，帶著她與趙的兒子一同到美國生活；後來前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父與外婆撫養…趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親生兒子的？」

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第二部分言論為周玉蔻2022年9月17日臉書發文：「假日早晨滑手機，感言一則：慨嘆萬千，這年頭趙少康也要靠蹭我這昔日『部屬』周玉蔻維持自己的曝光度囉？呼嗚唏噓！老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名甚為末路，可別耐捺不住、自提油火煷身啊！！關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」。

第三部分言論為周玉蔻2022年9月19日主持民視《辣新聞152》時，反駁趙少康批她「民進黨側翼」，揚言如果趙少康再繼續批評：「那我就告訴你！你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子，是不是也不沾手呢？」；趙不滿，認為已侵害其名譽權，提告要求周女、民視應連帶賠償1千萬元、並移除相關言論。

周玉蔻主張，趙少康原本是政治人物，之前不僅表態要參選國民黨主席，並將爭取代表國民黨參與2024年總統大選，她是基於媒體從業人員就涉及趙個人人格和道德的可受公評事項做「意見表達」，未侵害其名譽權；民視表示僅有製作和播出節目的行為，事前不知主持人和來賓發言內容，亦不會就內容進行審查，沒有侵權行為。

但台北地院法官吳佳樺認為，周玉蔻所做第一、二部份的言論，是以個人身分發表言論，且屬「客觀事實陳述」，其中，第二部份未盡合理查證義務，第三部份是以民視新聞從業人員身分發表言論，涉及趙的名譽權且未涉公共議題，判決周和民視應連帶賠償趙200萬元、周女個人還須賠償20萬元，並須移除相關言論。兩造均不服判決，上訴高等法院。

高院今首度開庭，周女親自出庭，趙未出庭，委由律師代表出庭。趙的律師主張，除一審判決周女個人賠償、周女和民視連帶賠償共220萬元部份外，當庭要求周女應再賠償480萬元、周女和民視須再連帶賠償300萬元，並撤除相關言論。不過，周女、民視委任律師都主張對方請求無理由，並未侵害趙的人格權、名譽權，無法接受一審判決，請求高院判決駁回。

法官訊問全案重點，即周女、民視和趙關於3個部份的言論，屬「事實陳述」或「意見表達」？趙的律師指稱，全部為「事實陳述」；周的律師主張，除了第一部份言論中「後來前妻不幸在美罹癌過世，兒子便由繼父和外婆撫養」屬「事實陳述」外，其餘均為「意見表達」，民視委任律師稱，與民視節目有關的第三部份言論屬「意見表達」。

法官又問，本案共三個言論部份，若涉及事實部份的真實性，周和民視明無進行查證？周的律師稱，縱使相關言論有涉及事實陳述，周有憑信基礎，而且也有進行相當的查證。民視的律師稱，節目製作過程中，主持人只會和製作人討論節目分段的主題等重點，至於實際發言內容，民視不會知道，也無法事前查證，民視也是信賴周女相關言論的真實性才會製播。

周庭訊尾聲強調，是因趙當時宣稱要參選總統，相關言論是要討論國家領導人的人格、品行等事，做公益的評論，且言論都有憑信基礎，都是20、30年前的事，當時都有相關證人或當事人告知她這些事情，未涉及侵權，也沒有妨害名譽。

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