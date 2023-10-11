周玉蔻被趙少康告得賠220萬元 判決理由曝

北院認定周玉蔻與民視未盡合理查證義務，判應連帶賠償趙少康200萬元、周女另要賠償20萬元，並移除相關言論。（資料照）

2023/10/11 19:40

〔記者溫于德／台北報導〕媒體《放言》總編輯周玉蔻，公開指中廣董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血、家暴，今天上午被台北地院判應與民視連帶賠償200萬元、周女另要賠償20萬元，並移除相關言論，北院下午公布判決理由，指周女、民視均未盡合理查證義務且與事實不符，因此具賠償責任。

判決指，《放言》前年8月刊登文章指，趙少康的前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父與外婆撫養；報導還質疑，趙少康在人生過程裡是如何對待親身兒子。

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周玉蔻去年9月則上臉書發文提到「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，同月再於她主持的民視「辣新聞」節目中稱：「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康認為周玉蔻所述不實，已損害其名譽，向周女求償1000萬元，民視也應連帶負責，另要求移除相關言論。

北院說明，周玉蔻指「家暴」消息來源是韓靜燕於1981年間的私下陳述，然而，韓女曾證稱，否認與周女有過來往，也未與周女私下討論過關於趙少康的私事。

何況，趙少康與前妻是依法律規定離婚，與「拋妻棄子」的行為截然不同，周玉蔻另稱，消息來源是黃裕鈞（國民黨前駐美副代表），但黃男經傳喚並未到庭也未入境台灣，因此難以認定周女已盡合理查證義務。

北院也提到，根據戶役政資料、離婚協議書，趙少康不僅承認與前妻所生的兒子、給付兒子相關教育費用，且與前妻約定日後不得更改兒子的姓氏，同時持續給予兒子經濟上的資助，故周玉蔻指趙少康「不認骨血」與事實不符，也未提出任何證據資料，說明有盡合理查證。

再者，周玉蔻在民視所發表的言論，並未涉及公共議題，因此不受新聞自由保障，民視也未依衛星廣播電視法、自訂新聞自律規範，盡到事實查證義務，故必須與周女負起連帶賠償責任。

北院審酌周玉蔻、趙少康均是具有網路聲量及影響力的知名公眾人物，民視對大眾來說也有一定的可信度、影響力，並考量周女在可快速傳布訊息的網路社群、大眾傳播媒體發表言論，判周女應與民視連帶賠償200萬元、周女另要賠償20萬元，並移除相關言論。周女已表示會上訴。

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