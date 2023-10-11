為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

周玉蔻罵趙少康拋妻棄子不認骨血 北院判她須賠償

周玉蔻罵趙少康拋妻棄子等語，北院今判決她應賠償。（資料照）

周玉蔻罵趙少康拋妻棄子等語，北院今判決她應賠償。（資料照）

2023/10/11 12:50

首次上稿：11:50
更新時間：12:50

〔記者溫于德／台北報導〕媒體《放言》總編輯周玉蔻前年公開指中廣董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血、家暴，被趙少康求償1000萬元，民視也應賠償。台北地院審結，今判周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元、周另需賠償20萬元，並移除相關言論；可上訴。

周玉蔻稍早得知判決結果發聲明表示，在電視節目討論趙少康是否涉及「拋妻棄子」之評論，主要是因為他當時宣布參選2024年總統。在總統候選人人品內涵必須接受公眾檢驗的前提下，進行可受公評、符合公益的探討。

周玉蔻表示，針對此一議題，三十多年來，本人消息來源多元，也有多番查證。節目中，以意見表達、疑問式用詞進行討論，沒有妨害趙少康的名譽。依法，本人將提起上訴，捍衛言論自由與本人權益。

《放言》前年刊登文章，指「趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親生兒子的？」周玉蔻去年又在民視的節目與臉書提及相關言論；周玉蔻、民視事後均被趙求償1000萬元。

北院4月18日開庭，周玉蔻自稱消息來源是國民黨前駐美副代表黃裕鈞，黃曾見過趙少康的兒子，她也曾向黃多次求證，請求傳喚黃到庭作證。

北院9月15日再度開庭，法官稱已依職權查詢黃裕鈞的入出境紀錄，黃從去年10月30日出境赴美至今未返台。周玉蔻的律師對此表達遺憾，也指證人有一定的壓力，周玉蔻身為媒體人行使第四權同樣面臨的困境。

周玉蔻則提到，自己從中廣前播音員韓靜燕的口中得知有關趙少康的消息，但這30年來之所以沒有報導、未評論，是因為趙未選總統，且消息來源有數個波段，最後都指向對黃裕鈞查證，而黃所受到的壓力，相信知識分子都可看得出來。

周玉蔻進一步強調，媒體人是要監督具有權利的人，而任何一個民主國家都必須保護消息來源，她卻無法保護韓靜燕、黃裕鈞，對此感到抱歉。

周玉蔻還說，根據趙少康與前妻的離婚協議內容，趙是拋妻棄子，她替趙的兒子感到悲涼；另，兒子與媽媽嫁給別人，媽媽死後還未爭取扶養兒子，周問：「算不算棄子？」

至於趙少康雖未出庭，但其委任律師曾當庭指周玉蔻的言論並非意見表達而屬事實陳述，媒體第四權也應負責任與義務，不能濫用。趙另透過聲明否認有毆打過女性或有家暴，更指周玉蔻多次造謠侮蔑他人、不知悔悟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
罵趙少康拋妻棄子被求償千萬 周玉蔻出庭指趙「公開威脅證人」
2023/09/15 20:51

罵趙少康拋妻棄子被求償千萬 周玉蔻出庭指趙「公開威脅證人」
周玉蔻指趙少康家暴！趙少康震怒提告求償千萬
2023/09/15 17:45

周玉蔻指趙少康家暴！趙少康震怒提告求償千萬

信義房屋陪伴返鄉青年 金門街區活化
罵趙少康拋妻棄子被求償千萬 周玉蔻聲請傳喚證人黃裕鈞未到庭
2023/07/19 11:18

罵趙少康拋妻棄子被求償千萬 周玉蔻聲請傳喚證人黃裕鈞未到庭
周玉蔻指趙少康家暴被求償千萬 證人出庭：不知此事
2023/04/18 23:25

周玉蔻指趙少康家暴被求償千萬 證人出庭：不知此事
遭周玉蔻點名偷打VIP疫苗 趙少康火速回應：我沒有
2021/06/11 12:07

遭周玉蔻點名偷打VIP疫苗 趙少康火速回應：我沒有
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播