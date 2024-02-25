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台東元宵遶境無法律假期 首日6酒駕、32件未載安全帽挨罰

台東元宵遶境，警方維持秩序，並加強交通執法。（記者黃明堂攝）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

台東元宵遶境，警方維持秩序，並加強交通執法。（記者黃明堂攝）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/02/25 09:17

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市元宵遶境昨天熱鬧展開，首日均在午夜平和結束，未發生聚眾與滋事案件。警方維持秩序同時加強執法，共查獲6件酒駕及32件未載安全帽，均依法開罰。

今天持續遶境，台東警察分局呼籲各廟宇陣頭，以及參與民眾持續配合，活動均報請台東地方檢察署主任檢察官廖榮寬坐鎮指揮，絕不容許有假借宗教集會、活動來製造事端，檢警一定迅速嚴辦，守護地方宗教盛會與無形文化資產。

台東分局表示，昨（24）日交通大執法共計取締酒後駕車6件、未戴安全帽32件、無照駕駛3件。民眾安全帽戴帽率相較往年以往提升，惟部分民眾心存僥倖酒後駕車問題仍存在，分局重申，法律不因元宵活動而有假期，民眾更應守法自律遵守交通規則。員警若當場不宜現場攔停者，也會全程蒐證逕行舉發，請勿心存僥倖，保障所有用路人的安全。

分局長陳宏平強調，第二天遶境仍將嚴密部署警力，並於23時起開始約制勸導，務求所有廟宇陣頭於午夜0時前結束活動。另提醒遶境活動人潮擁簇，難免會有肢體碰觸或人車通行禮讓問題，呼籲民眾務必克制情緒，切勿因一時衝動而誤觸法網；警察執法對暴力行為「零容忍」，絕對強力執法。若非參加遶境活動的民眾，請儘量配合員警疏導避開路線，避免耽誤寶貴的時間。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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