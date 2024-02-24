變裝賊專偷捷運站廁所零件 捷警調閱數十支監視器逮人

警方查獲贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/24 08:35

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北捷運位在雙北市的六大進出站，在春節前屢屢遭人竊盜廁所內的零件。捷警隊調閱監視畫面追查，逮獲43歲曾姓男子，查出曾男每次作案前後都變裝以防查緝，是想盜竊得逞後變賣牟利，訊後依法移送地檢署偵辦。

捷運警察隊是自1月至2月中旬間，陸續接獲台北捷運通報7起捷運廁所內設施零件遭竊案，遭竊站體遍及新北及台北，計有頂埔站、永寧站、新莊站、市政府站、江子翠站及板橋站等6站。

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捷警隊根據報案時間回溯相關站體出入口及月台、電扶梯，過濾數十支監視器畫面，確認7起竊盜案件犯案模式相同，應為同一人所為，鎖定犯嫌為曾姓男子。

警方表示，2月13日下午1時左右，捷運警察隊第四分隊巡邏勤務時，接獲勤指中心通報，捷運板橋站疑似出現曾嫌行蹤，旋即前往處理。到場後比對特徵與鎖定對象相符，立即逕行逮捕。

警方現場搜證中，在曾嫌攜帶的黑色提袋內有多個廁所內失竊的門板絞鍊、廁所輔助把、L型隔板固定支撐夾、白鐵衛生紙外蓋捲筒、L型角鐵、門板固定扣片、洗手乳鐵盒、防撞門檔及排水孔蓋等多種五金零件，確為捷運廁所遭盜竊物品。

警方調查，曾嫌是為想在春節前撈一票，所以利用螺絲起子將捷運多站廁所內五金零件拆下欲變賣現金。同時為躲避警方查緝，分別於1月27日、2月2、6、7、12、13日，穿著不同服裝且購買單程票進出車站，以設置斷點連續犯案。

警方表示，全案詢後捷警隊依竊盜罪嫌移請轄管板橋分局偵辦，並於日前移送新北地檢署偵辦。

捷運警察隊表示，在捷運系統內有偷竊零件設施行為，涉竊盜罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金；另破壞大眾捷運系統其他設施，除涉及刑責應依法移送偵辦外，還可依大眾捷運法求償損失。

北捷廁所零件近日屢遭破壞偷竊。（記者劉慶侯翻攝）

曾姓竊嫌犯案時序表。（記者劉慶侯翻攝）

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