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鎖定新建案下手 竹縣2男1女竊盜集團被逮

新湖警分局訊後把徐男3人移送法辦。（新湖警分局提供）

新湖警分局訊後把徐男3人移送法辦。（新湖警分局提供）

2024/02/21 13:27

〔記者黃美珠／新竹報導〕43歲徐姓男子被控涉嫌夥同50歲鄭姓男子和47歲黃姓女友，最近1年連續在新竹縣新豐、湖口地區，專門鎖定新建中的建案工地，趁出入份子較複雜不易引人注意的機會，摸黑潛入後下手行竊工地內的財物以變現。最近湖口鄉內又有一處被害，損失瓦斯爐爐心、電纜線以及Wi-Fi機等。湖口派出所在檢察官指揮下分持拘票及搜索票一舉把他們逮捕到案，依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方說，新豐湖口地區近年發展迅速，新建案如雨後春筍般不斷冒出來，最近1年，接連有10幾起正在新建中的建案工地被偷，他們抽絲剝繭後發現，犯案者疑似趁著施工中工地出入份子複雜、比較不易引人注意才趁機行竊，循線鎖定徐男3人涉嫌重大。

最近一起建案工地被竊事件中，警方過濾發現工地的監視器畫面有清楚拍到徐男3人摸黑潛入行竊的身影。

警方說，徐男3人犯案時一度把監視器轉向企圖掩人耳目，還把Wi-Fi主機誤認為是監視器。

警方說，徐男3人把得手的4段、長約24公尺的銅電纜線變賣後獲利6萬9000多元。新湖分局專案小組持拘票和搜索票把3人拘捕到案，現場也查獲各類電線多捆，以及犯罪穿戴安全帽及衣物等贓證物。

新竹縣新湖警分局透過被害工地的監視器確認涉嫌重大的徐姓男子3人就是最近1年來連續行竊建案工地的犯罪集團。（警方提供）

新竹縣新湖警分局透過被害工地的監視器確認涉嫌重大的徐姓男子3人就是最近1年來連續行竊建案工地的犯罪集團。（警方提供）

警方拘提徐男3人後起獲的失竊贓證物。（新湖警分局提供）

警方拘提徐男3人後起獲的失竊贓證物。（新湖警分局提供）

被害工地被偷剪掉的電纜線等。（新湖警分局提供）

被害工地被偷剪掉的電纜線等。（新湖警分局提供）

警方拘提徐男3人後起獲的失竊贓證物。（新湖警分局提供）

警方拘提徐男3人後起獲的失竊贓證物。（新湖警分局提供）

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