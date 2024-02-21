偷醉客財物、問罪騎走朋友機車 男子辯解都被監視畫面打臉

賴姓男子到KTV見人喝醉竊走皮夾手機，得知朋友作證還拿西瓜刀興師問罪，後來騎走對方機車，過程都有監視器錄下，被南投地院用兩個竊盜罪名判刑。（記者陳鳳麗攝）

2024/02/21 12:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣賴姓男子KTV歡唱，見有人醉躺長椅上，即把對方裝有2萬元的皮夾、手機偷走，失主報警後調現場監視錄影畫面，發現賴男為掩人耳目，分解動作完成偷竊，打臉他「醉客託他保管」的說法，得知同行友人有作證，赴友人家興師問罪還騎走其機車，南投地院以2個竊盜罪名分判處4月、9月徒刑。

賴姓男子是在前年3月下旬到草屯某KTV喝酒唱歌，深夜發現有人醉躺在公共空間的長椅上，他觀察四周，發現醉客身邊沒有友人，因此先摸醉客的褲袋，隨即把皮夾和手機拿出來，先放長椅上，再坐在皮夾上，等無人注意再把皮夾帶走。皮夾內有現金2萬元、金融卡、證件、ETC儲值卡等物。

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賴男偷竊皮夾後即掛急診住院3天，出院後警方找到他，偷來的手機在其身上，也在其家中找到偷來的皮夾、證件等物，他辯稱皮夾順醉客託他保管，手機是醉客掉地上，被他撿起來暫時保管。

警方調查過程中，有找到賴男同行友人，賴男拿著西瓜刀到該友人家興師問罪，見友人騎車回家，車子還未熄火，他就大罵「你這個抓耙子」，朋友怕被砍，先把機車停進屋內隨即跑走避禍，賴男即入屋把朋友的機車騎走，並騎到台中市丟棄。友人也氣得報警。賴男則向警方辯稱，是朋友手上有西瓜刀，「我怕被砍才機車逃跑」。但他的辯詞都被門口監視錄影畫面打臉。

南投地院法官經審理，賴男偷醉客財物被以竊盜罪判刑2個月，拿西瓜刀的友人家罵人再偷走機車，再以侵入住宅竊盜罪名判刑8個月。全案可上訴。

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