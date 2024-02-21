巧！ 百公斤竊賊2度遭長髮女警「壁咚」上銬

彰化警分局偵查隊女警李依融發現張男行蹤，見機不可失一馬當先衝上前將張男「壁咚」上銬逮捕。（圖由警方提供）

2024/02/21 09:57

〔記者湯世名／彰化報導〕緣分來了擋不住！體重高達百公斤的張姓男子春節期間在北彰犯下多起竊案，彰化警分局偵查隊女警李依融從監視器畫面驚覺「我抓過他」，19日在和美鎮發現張男行蹤，循線跟監後見機不可失，一馬當先衝上前將張男「壁咚」上銬逮捕，並說「還記得我嗎？」張男2度被李員逮捕也只能大嘆「真衰」。

警專29期32歲的李依融外型甜美、身材姣好，同僚認為她長相與神似許茹芸、梁靜茹甚至有人說她像周子瑜，聰明、幹練且辦案認真是同僚與長官給她的評語。

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彰化市中山路一家機車行於今年農曆春節期間遭竊，業者向警方報案指稱，他發現機車行鐵門半開，進入店內時發現一名男子正準備離開，還向他打招呼後逃離，追逐未果，經清點共損失3萬餘元。

彰化警分局到場採證及交叉比對監視器畫面，偵查佐李依融發現竊賊身形肥胖，研判是她之前抓過的39歲張男，為轄區慣竊。警方進一步調查發現，張男還涉及彰化市另外2起竊案。透過調閱監視器得知張男以檳榔攤及未鎖鐵門的店家為目標下手行竊。

前晚10點多，警方發現張男騎乘機車出現在彰化市中山路上，依軌跡判斷張男可能前往和美鎮，專案小組立即展開跟監，最終在和美鎮仁愛路上，趁張男停車步行時，李依融與同僚火速下車一擁而上，將他壓在牆壁上大喊「警察」，並將他上銬逮獲。

警方查出張男另涉及彰化市薑母鴨店及檳榔攤的2起竊盜案，訊後將張男依竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

體重百公斤的張男行竊店家，身形壯碩被彰化警分局偵查隊女警李依融發現「我抓過他」，成為破案契機。（圖由警方提供）

體重百公斤的張男（中）兩度因竊案被逮，且都是被同一名女警逮捕。（圖由警方提供）

警專29期的李依融外型甜美、身材姣好，聰明、幹練是同僚與長官給她的評語。（圖由李依融提供）

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