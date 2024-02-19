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屏監受刑人涂俊煒搶車脫逃2天落網 3罪判刑關更久

屏監受刑人涂俊煒利用到農場自主監外作業機會，打傷農戶搶走轎車逃逸，屏東地院依強盜等罪判他6年不等徒刑。（資料照）

屏監受刑人涂俊煒利用到農場自主監外作業機會，打傷農戶搶走轎車逃逸，屏東地院依強盜等罪判他6年不等徒刑。（資料照）

2024/02/19 18:32

〔記者李立法／屏東報導〕屏東監獄受刑人涂俊煒去年利用到農場進行自主監外作業機會，打傷農戶搶走轎車逃逸2天後落網，屏東地院依強盜等罪分別判處6年不等徒刑，可上訴；涂男脫逃前因肇逃、竊盜等罪入監，應服刑6年，只剩2年期滿卻搶車脫逃，罪上加罪，得在牢裡待更長時間。

41歲的涂俊煒5年多前犯下肇事逃逸、竊盜等罪入獄，刑期計6年，服刑4年後，因期間行為表現、作息等正常，符合自主監外作業條件，經申請核准，於去年2月底到潮州鎮一處種植檸檬的農場進行自主監外作業，每天早上8點到農場工作，下午5點返回到屏監報到，每天進出都會搜身、酒測，每日考核均無異常。

去年3月27日，涂俊煒疑因酒後與農場人員發生衝突，他打傷巫姓果農後，搶走巫翁的轎車鑰匙，趁隙開走逃逸，將轎車棄置在高雄市。

涂男為躲避警方追緝，脫逃期間竊取2面汽車車牌，並陸續在高雄偷竊2部機車代步，最後決定騎往屏東火車站，29日下午到寄車行把機車托運至台中以便逃往中部，但警方早就調閱周邊監視器畫面掌握其行蹤，等涂出面與寄車行業者洽談托運事宜時，立刻上前壓制逮人，結束2天的逃獄之旅。

屏東地院審理後，認為涂男素行不佳，累犯，依強盜罪判刑6年，又犯攜帶兇器竊盜罪，判刑7個月，另犯竊盜罪，判刑5個月，可易科罰金。

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