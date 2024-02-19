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太歲頭上動土！保四警寢室2度遭竊 一查竟是「自家人」

保四總隊員警宿舍驚傳2度遭竊財物，一查竟是「自家人」所為。（翻攝保四總隊網站）

保四總隊員警宿舍驚傳2度遭竊財物，一查竟是「自家人」所為。（翻攝保四總隊網站）

2024/02/19 18:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化保四總隊日前傳出有員警寢室遭竊5000元，誰在太歲頭上動土，令警方不敢大意，立即啟動調查，經查發現竟然是「自家人」林姓保四警員所為，警方對林男記一大過並移送法辦，林男也迅速辦理退休。彰化地院審理認為，林男利用公務員職務侵入住宅竊盜，依法罪加一等，依故意侵入住宅竊盜罪判處1年徒刑。

該案發生在去年9月3日和9月6日，一名宋姓小隊長經常覺得自己錢包內的鈔票不翼而飛，於是調閱監視器，發現林男利用宋小隊長離開寢室時，再偷偷潛入，分別伺機偷走皮包內2000元、3000元，查出有內賊後，立即向上呈報，保四總隊立即對林男記一大過懲處，並函送地檢署偵辦

林男（51歲）坦承所為，並於事發後隔月辦理退休，但林男辯稱，平常辦公上班時，就會到小隊長寢室泡茶，其寢室可自由進出，應不構成假借職務及侵入住宅加重要件等語。

法官審理認為，保四總隊內小隊長寢室，是宋男及其他3名小隊長住宿起居的場所，其他人要進入需要敲門得到允許，被告沒有得到允許進入，就是屬侵入住宅竊盜，而林男是保四總隊警員，為公務員，得以利用其職務上機會，進入小隊長寢室偷竊，是故意犯瀆職罪章以外的侵入住宅竊盜罪，罪加一等。

法官審酌，林男身為警員，竟為一己私利，竊取財物，且假借職務、侵入住宅，為加重竊盜犯行，全案依公務員假借職務上之機會，故意犯侵入住宅竊盜罪，共2罪，各處有期徒刑9月，應執行有期徒刑1年。全案可上訴。

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