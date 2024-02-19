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台中男偷機車「雙腳嚕」滑行 被逮辯稱「只想請人載我回去」

廖男偷機車用雙腳滑行，隨即被車主發現追上。（警方提供）

廖男偷機車用雙腳滑行，隨即被車主發現追上。（警方提供）

2024/02/19 16:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓男子上週六行經南屯區時，鎖定店家前停放機車下手，以自備鑰匙開啟未果，竟異想天開直接跨上機車以雙腳推車離開，隨即遭車主發現包圍報警，廖男矢口否認行竊，辯稱「只是想要請人載我回去」，但因行竊過程遭監視器全都錄，訊後全案仍依竊盜罪嫌送辦。

台中市第四分局黎明所當天晚間接獲民眾報案，稱機車停放在龍富十五路店門口，遭不明人士竊取，巡邏中員警陳彥煒、蔡承儒趕赴現場時，涉嫌偷車46歲廖姓男子已被民眾團團包圍，經查，廖男不諳機車操作，無法順利發動油門，以土法煉鋼方式用腳滑行方式竊取機車。

但得手不到1分鐘時間，印尼籍車主從店內看見有陌生人大喇喇偷竊其愛車，火速衝出去阻止，機警的大聲呼喊，引起旁人注意，立即報警活逮竊賊，但即便當場人贓俱獲，廖男面對員警詢問，仍堅稱沒有竊取行為，還理直氣壯表示「只是想要請人載我回去」，荒謬說詞引起在場眾人訕笑。

警方調閱相關監視器清楚拍下廖男偷車行徑，畫面顯示，廖男行竊前獨自抽菸呆坐人行道許久，期間不時探頭探腦張望觀察周邊地形，趁著四下無人之際，緩緩靠近機車企圖用自備鑰匙發動機車未果，一時心急直接坐上機車，用腳滑行將機車牽走，警方最後仍依現行犯上銬逮捕，訊後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

廖男（左一）當場被逮捕。（警方提供）

廖男（左一）當場被逮捕。（警方提供）

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