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弱智妹賣烤玉米算錯錢 姊罰關陽台反省摔死一審判9年3月

姊姊賣烤玉米不滿妹妹常算錯錢給客人，竟把她關在窗台反省，害妹妹不慎墜樓慘死。示意圖。（資料照）

姊姊賣烤玉米不滿妹妹常算錯錢給客人，竟把她關在窗台反省，害妹妹不慎墜樓慘死。示意圖。（資料照）

2024/02/23 14:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳家姊妹相依為伴，姊姊靠著賣烤玉米養活智能不足的妹妹，妹妹也會到姊姊的玉米攤幫忙，但妹妹因智力問題常算錯錢，姊姊竟把妹妹關在不到1人寬的窗台反省，妹妹疑似沒站穩直接從8樓墜落慘死，由於本案適用國民法官法，高雄地院召集國民法官開庭後，依拘禁致死罪判刑9年3月。

判決指出，吳家姊姊（51歲）曾因妹妹算數不好、找錯錢，多次辱駡妹妹或以木棍、衣架教訓，但妹妹因領有中度智能障礙手冊，無力反抗姊姊的管教，只能默默接受；2022年2月7日，吳家妹妹又因算錯錢被姊姊駡了一頓，姊姊叫妹妹爬到8樓租屋處的窗台，蹲在窗台上反省。

妹妹蹲在窗台後，姊姊隨即把窗戶反鎖，不讓妹妹進屋，妹妹只好蹲在窗台上，直到姊姊氣消才放她進來；同月19日上午8點，姊姊喝醉酒回家後，看到妹妹坐在客廳看電視，突然起酒瘋，怒駡妹妹「幹你老師」、「你怎麼不去死一死」、「笨蛋、白痴」等。

姊姊駡完後，再拿木棍打妹妹，再叫妹妹去窗台反省，妹妹再次蹲到窗台後，姊姊把窗台反鎖後因醉酒回房間睡覺，妹妹被關在窗台枯等1個多小時，疑似想要叫醒姊姊時，不慎從8樓窗台處墜落；妹妹墜樓時，姊姊還在睡，直到警方找上門才知釀下大禍。

檢警回到現場勘驗，發現妹妹站立的窗台僅長寬高僅37.5公分、58公分、130公分，空間相當狹窄，成人很難翻身行動，姊姊也對自己害死妹妹的行為感到後悔；由於本案適用國民法官法，也是高雄地院受理的第一件國民法官案件，檢審歷經4次協調後，19日通知120位備選國民法官出庭，但僅49人到庭接受遴選，再由6名國民法官和3位職業法官歷經4天緊密開庭，23日做出決議，依拘禁致死罪判吳家姊姊徒刑9年3月，可上訴。

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