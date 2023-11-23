台版柬埔寨囚虐61人 求職詐騙害3命 2主嫌判無期刑

士林地院昨天審結首波「台版柬埔寨」詐騙集團案；圖為第二波落網的集團首腦杜承哲。（資料照）

2023/11/23 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院審理釀出三死的「台版柬埔寨」求職詐騙凌虐案，認定首波廿九名被告分別犯下私行拘禁致死、非法使人施用毒品、遺棄屍體、組織犯罪、加重強盜罪等，總共多達四七二四罪，合議庭不僅將其中廿二人重判徒刑十年以上，並痛批兩名詐騙集團要角傅榆藺、陳樺韋，見被害人命危仍拒不送醫，終致三名被害人死亡，兩人各犯三二八、三二一個罪，且犯罪手段極其惡劣、兇殘，判處無期徒刑；本案被判逾廿年的被告也有八人之多。

首波廿九名被告 共犯下四七二四罪

政府為打擊詐團誘騙被害人淪為豬仔的惡劣犯行，特別增修「私行拘禁致人於死」等罪，刑度為七年以上至無期徒刑，本案為立法院五月十六日三讀立法上路以來，以該罪將被告判處最重無期徒刑的首例。

請繼續往下閱讀...

判決指出，傅、陳二人在詐團中位居要角，傅女等被告經分工，自去年九月起上網刊登求職訊息，被害人上鉤後，即囚禁凌虐強逼當人頭帳戶，凌虐手段包括蒙眼、綁束帶、電擊下體等，甚至為免被害人吵鬧，餵食含有安眠藥或FM2的泡麵，使其陷入昏睡或意識不清。

兩百多人被騙失財 不法所得近四億

檢警於去年十一月在詐團新北市淡水據點救出廿六名被害人，接著在桃園市中壢據點救出卅二人，但有三人不堪凌虐身亡，均遭棄屍；本案有二六七人被騙失財，詐團不法所得高達三億九三四二萬餘元。

檢方第二波起訴該詐團首腦、綽號「藍道」的杜承哲，以及收賄助詐團查個資的時任台北市警寧夏路派出所長葉育忻、洩漏檢警偵查內容的律師陳士綱等八人，仍由士院審理中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法