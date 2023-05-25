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    首頁　>　社會

    幫姊姊賣烤玉米算錯錢 弱智妹被關窗台反省不慎墜樓摔死

    姊姊賣烤玉米不滿妹妹常算錯錢給客人，竟把她關在窗台反省，害妹妹不慎墜樓慘死。示意圖。（資料照）

    姊姊賣烤玉米不滿妹妹常算錯錢給客人，竟把她關在窗台反省，害妹妹不慎墜樓慘死。示意圖。（資料照）

    2023/05/25 10:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳家姊妹相依為生，姊姊靠著賣烤玉米養活智能不足的妹妹，妹妹也會到姊姊的玉米攤幫忙，但妹妹因智力問題常算錯錢，姊姊竟把妹妹關在不到1人寬的窗台反省，妹妹疑似沒站穩直接從8樓墜落，當場重傷不治，檢方偵結後依拘禁致死罪起訴。

    檢方指出，吳家姊姊（51歲）曾因妹妹算數不好、找錯錢，多次辱駡妹妹或以木棍、衣架教訓，但妹妹因領有中度智能障礙手冊，無力反抗姊姊的管教，只能默默接受；去年2月7日，吳家妹妹又因算錯錢被姊姊駡了一頓後，叫妹妹爬到8樓租屋處的窗台，叫她蹲在窗台上反省。

    妹妹蹲在窗台後，姊姊隨即把窗戶反鎖，不讓妹妹進屋，妹妹只好蹲在窗台上，直到姊姊氣消才放她進來；同月19日上午8點，姊姊喝醉酒回家後，看到妹妹坐在客廳看電視，突然起酒瘋，怒駡妹妹「幹你老師」、「你怎麼不去死一死」、「笨蛋、白痴」等。

    姊姊駡完後，再拿木棍打妹妹，再叫妹妹去窗台反省，妹妹再次蹲到窗台後，姊姊把窗台反鎖後因醉酒回房間睡覺，妹妹被關在窗台枯等1個多小時，疑似想要叫醒姊姊時，不慎從8樓窗台處墜落；妹妹墜樓時，姊姊還在睡，直到警方找上門才知釀下大禍。

    檢警回到現場勘驗，發現妹妹站立的窗台僅長寬高僅37.5公分、58公分、130公分，空間相當狹窄，成人很難翻身行動，姊姊也對自己害死妹妹的行為感到相當後悔，但檢方偵結後，依私行拘禁剝奪他人行動自由致死罪將姊姊起訴。

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