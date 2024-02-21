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深夜吃宵夜騎車變酒駕？ 原來是「酒香鹹酥雞」惹禍

王男（右）涉嫌酒駕被攔查。他後座的友人手上還拿著酒香鹹酥雞。（記者劉慶侯翻攝）

王男（右）涉嫌酒駕被攔查。他後座的友人手上還拿著酒香鹹酥雞。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/21 17:20

〔記者劉慶侯／台北報導〕王姓男子和友人吃完宵夜後騎車準備返家，結果遇到警方攔檢，卻被查出酒值達0.25mg/L，經警方調查，原來王男吃了「酒香鹹酥雞」，且是用酒精濃度特別高的調酒「See you tomorrow（明天見）」所熟調，王男因此「吃」上酒駕公共危險的官司，被依送法辦。

北市警局中正二分局思源街派出所員警前日擔服夜間巡邏勤務時，在近深夜0時時刻，於思源街1號前攔查到王姓男子騎乘共享機車載著友人，身邊並散發出陣陣酒味。

警方經詢王男，對方表示當日下午5時左右，便與朋友一起k歌，休憩時食用酒香鹹酥雞若干直至深夜，期間並沒有飲用酒品。

警方隨後現場實施酒測，王男酒測值達0.25mg/L。後座的乘客也因沒有善盡「提醒告知酒駕駕駛人」的義務，也會被處以罰鍰，以違反道路交通管理處罰條例第35條第8項，將面臨至少6000元的罰鍰。

警方調查，王男食用的這款「酒香鹹酥雞」所浸泡的用酒，竟是酒精濃度特別高的調酒「See you tomorrow（明天見）」。這下子，王男真的必須在警局待上一晚，最快也得等到隔日，才能和朋友相見了!

警方表示，像麻油雞、薑母鴨、及酒香鹹酥雞等食物，因在料理過程和酒接觸，故含酒精成分，若民眾在食用後駕駛汽、機車上路，很容易觸犯刑法公共危險罪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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