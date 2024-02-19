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掃除「醉犯」不手軟 中警「酒駕大執法」...21天送辦210人

中警「酒駕大執法」，21天送辦210人。（警方提供）

中警「酒駕大執法」，21天送辦210人。（警方提供）

2024/02/19 18:33

〔記者許國楨／台中報導〕有鑑於農曆春節期間民眾飲宴小酌機會大增，且歷年來均為酒駕案件發生高峰期，台中市警局上月底規劃為期21天「酒駕大執法專案」，採24小時多盤多檢攻勢勤務，嚇阻存僥倖心態駕駛人，今天統計數據出爐，專案期間計取締酒後駕車364件，其中涉公危移送法辦210人，展現警方對道路安全的堅定承諾。

市警局交通大隊指出，去年全年共取締酒駕交通違規8183件，取締成效為六都最高，但由於部分民眾不守法行為，仍發生酒駕死亡31人、酒駕受傷1434人，雖死傷人數均較111年大幅減少（死亡減少10人，降幅4.4%，受傷減少35人，降幅2.4%），但市警局對於全民「酒駕零容忍」共識仍不斷努力，不敢鬆懈。

尤其農曆春節期間，各公司、行號陸續辦理餐敘，預估民眾團聚飲酒情形大增，歷年來均為酒駕案件發生高峰期，交大為此結合各分局，從上月（29日）起至2月18日止，規畫執行連續21天的「酒駕大執法專案」勤務，在酒駕肇事高發路段及餐廳、KTV等易生酒駕行為處所附近場域，規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式路檢。

另以24小時全天候分散機動巡守方式，結合重點守望盤查等勤務攔檢，藉由多盤多檢攻勢勤務，嚇阻存有僥倖心態駕駛人，經統計專案期間執行取締酒後駕車364件，其中移送法辦210人，展現警方對道路安全的堅定承諾。

交大表示，警方除了強力執法外，針對酒駕及酒駕肇事案件，也規劃「溯源專案」，利用第三方警政強化監督力量，針對販售酒類之餐廳、小吃部、KTV等公共場所業者，宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等社會責任，也再次呼籲民眾勿心存僥倖酒駕上路，共同維護自身與用路人的安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

中警「酒駕大執法」，21天送辦210人。（警方提供）

中警「酒駕大執法」，21天送辦210人。（警方提供）

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