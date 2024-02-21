深坑大火釀空污 陳乃瑜：燒出市府無應變能力

新北市議員陳乃瑜認為，深坑大火造成空氣污染，市府未能在第一時間告知民眾發生何事，減低民眾疑慮。（記者翁聿煌攝）

2024/02/21 14:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市議員陳乃瑜於深坑大火發生後，因為收到許多民眾的陳情電話，她直接跑到火災現場了解狀況，一直待到半夜才離開，陳乃瑜說，火災發生後，鄰近地區居民人心惶惶，市府應該在第一時間就要透過市長臉書、市府官網或電子媒體跑馬燈方式，簡短告知民眾發生何事，避免恐慌擴大，市府的反應顯然需要加強改進。

陳乃瑜說，她傍晚趕到深坑火災現場，火場在辛苦的消防人員全力灌救下，火勢雖然已經熄滅，但是火場燃燒高溫產生的濃煙及惡臭仍不斷飄散，導致下風處的新北市新店、中永和及台北市文山區居民，一直聞到燃燒的惡臭味，卻不知道發生何事。

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民眾抱怨，新店區一開始發生惡臭味時，民眾反而透過地方社群媒體互相提醒，卻不知道發生何事，市府搶救火災時，也應該要盡早告知民眾，讓民眾不用擔心。

陳乃瑜說，她在現場遇到一對年輕父母帶著小貝比，因為對無法預知災情如何演變，決定暫時搬到外地旅館去住一晚再說，可惜新北市府未於第一時間，透過市長臉書、市府官網或電子媒體跑馬燈方式，簡短告知民眾發生何事，避免恐慌擴大。

當晚在火災撲滅後，火場仍有燒完的餘燼和悶燒中的電子產品及電池化合物，即可預知會處理到第二天，仍會有惡臭及刺鼻氣味飄散，市府應及早告知下風處民眾緊閉門窗不要出門，或是配戴口罩，降低影響，但市府直到第二天早上才做出反應。

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