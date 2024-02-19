請關廂境廟4金元寶駐店 嘉市投注站開出大樂透頭獎

嘉義市188投注站老闆農曆春節期間請回關廂境廟的金發財元寶到店裡，2月18日開出大樂透頭獎。（陳淑娥提供）

2024/02/19 18:08

〔記者王善嬿／嘉義報導〕第113000023期大樂透頭獎昨晚開出，共2注中獎，各得5852萬餘元，其中一注獎落嘉義市民族路「188投注站」，投注站郭姓老闆表示，農曆春節大年初四到嘉義市關廂境廟拜拜，依循廟公指引，共請4只金元寶駐店，2月18日晚接到公司通知開出頭獎，讓她樂得搖醒已睡著的老公，直呼「好幸運！」

嘉義市關廂境廟主委陳淑娥獲知該投注站開出頭獎喜訊，今天下午到投注站放鞭炮祝賀。

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陳淑娥表示，關廂境廟合祀福德正神、關聖帝君、文武財神等神尊，廟內有大、小尺寸的「金發財元寶」，信眾只要添一定的結緣金就能請回家，保佑「金發財」；投注站老闆一直是土地公信徒，昨天開出頭獎，她代表廟方到投注站貼紅榜恭喜，今天下午有信徒到廟裡擲筊求金元寶，竟出現立筊，可見土地公也很高興。

郭姓老闆說，去年投注站要重新申請彩券經銷資格，一度遇到瓶頸，也是到關廂境廟拜拜後，順利申請到彩券經銷資格；開出大樂透頭獎之前，農曆春節初四到廟裡拜拜，廟公指引說要請金發財元寶到店裡，她於是請了4只金元寶，其中2只要送給店裡的常客，沒想到18日大年初九就開出頭獎。

郭姓老闆表示，關廂境廟元宵節（2月24日）將舉辦擲金元寶活動，她將捐100張大樂透彩券作為抽獎獎品，與當天參加活動信眾結緣。

嘉義市188投注站昨天開出大樂透頭獎，關廂境廟主委陳淑娥（左三）今天到店裡放鞭炮、貼紅榜祝賀。（陳淑娥提供）

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